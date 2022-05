Dans ma rue – Street food d’ici – Oy Isan, un concentré de Thaïlande dans l’assiette Le traiteur thaïlandais installé non loin de la synagogue et du parking Bellefontaine ne lésine pas sur les saveurs et permet de s’évader par les papilles. Maxime Kissou

Le traiteur propose chaque jour un plat différent bien qu’à base de poulet, bœuf ou tofu dans la plupart des cas. Ici, un émincé de bœuf sauté à l’ail et au poivre vert. DR

Où: avenue Juste-Olivier 5, 1006 Lausanne

Quoi: Oy Isan Thaï Food propose sans surprise un large éventail de cuisine thaïlandaise. L’authenticité de l’adresse et des mets proposés fait tout le charme du lieu.

Du bœuf au poulet en passant par les calamars, le tofu et le canard, les cuisinières d’Oy Isan sauront satisfaire tous les goûts et toutes les envies. L’assaisonnement en particulier vous permettra de trouver un petit coin de Thaïlande en plein Lausanne, car les cuisinières ne font aucune concession sur les véritables saveurs et leur puissance. Les plats n’en perdent pas pour autant leur équilibre.

Chaque jour, l’équipe propose trois plats du jour, généralement une version à la volaille, une autre au bœuf et une dernière végétarienne. Ces plats sont servis très rapidement, car conservés dans des cantines en vitrine. Si vous optez pour un autre plat, comptez quelques minutes d’attente, l’assurance d’un produit fraîchement cuisiné.

Quand: Du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 30 puis de 17 h 00 à 21 h 00, fermé le week-end

Combien: Comptez entre 16 et 19 francs pour les plats du jour, entre 7 et 22 francs pour le reste des plats proposés

On vous recommande: Laissez-vous emporter dans les propositions du jour, qui n’ont rien à envier au reste de la carte. Même si ces plats sont déjà prêts, ils sont cuisinés le jour même: pas de réchauffé chez Oy Isan.

Un petit truc pour la route: Ouvrez-vous l’appétit avec une entrée, avec mention pour les beignets de crevettes. La salade de papaye verte et cacahuètes vaut aussi le détour.

Maxime Kissou est journaliste multimédia et il contribue aussi à la rubrique vaudoise. Diplômé de l'Académie des Médias et du Journalisme (AJM) de l'Université de Neuchâtel, il a aussi exercé à la RTS et au Courrier, ainsi que pour Le Nouvelliste, La Côte et Arcinfo. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.