Football – Pablo Iglesias va rebondir au FC Sion L’ancien directeur sportif du Lausanne-Sport s’apprête à tenir un rôle clé dans le futur organigramme du club valaisan. Son cahier des charges sera élargi. Nicolas Jacquier

Pablo Iglesias a été directeur sportif du LS entre 2018 et 2020. Il avait dû quitter son poste peu avant le «transfert» du club vaudois à la Tuilière. KEYSTONE

Attendu ce week-end à Zurich par Grasshopper, le FC Sion n’a pas encore assuré son maintien en Super League. Sous la menace d’un retour du FC Lucerne qu’il rencontrera trois jours plus tard à Tourbillon, le club valaisan a obligatoirement besoin d’un résultat positif (idéalement d’une victoire) ce dimanche au Letzigrund.

Si la priorité du moment est avant tout sportive, cela n’empêche pas les dirigeants sédunois de se projeter déjà dans la préparation de la saison 2022-2023. Cela concerne bien sûr le contingent et le staff - on sait déjà que l’entraîneur Paolo Tramezzani sera toujours là -, mais également la mise en place d’une nouvelle structure suite aux départs conjoints du vice-président Gelson Fernandes (qui s’apprête à rejoindre la FIFA en tant que responsable du développement du football en Afrique) et du directeur général Massimo Cosentino, qui avait récemment invoqué des raisons familiales pour quitter le poste qu’il occupait depuis l’été dernier à la porte d’Octodure.

Cosentino pressenti à… Marseille

Selon plusieurs sources, le dirigeant s’apprêterait désormais à rebondir sur la Canebière où il est pressenti en tant que secrétaire général de l’OM, un poste qui était déjà le sien à l’Inter Milan avant son court passage en Valais…

À Tourbillon, le nouvel organigramme réservera une place de choix à Pablo Iglesias. À 51 ans, l’ancien directeur sportif du LS - il l’avait été entre février 2018 et juin 2020 avant de devoir céder sa place à Souleymane Cissé - chapeautera la structure football, comprenant aussi bien le secteur de la formation que la première équipe. Déjà très impliqué dans ses futures activités, Iglesias devrait aussi avoir les coudées franches afin de mener à bien sa politique, établie de concert avec ses nouveaux dirigeants.

Alors que son nom circule depuis plusieurs semaines, l’annonce de sa nomination officielle a néanmoins été différée de quelques semaines. Parce que son équipe n’est pas définitivement sortie de la gonfle, Christian Constantin n’entend en effet pas inverser l’ordre des priorités. «L’objectif No 1 à la minute, dit-il, c’est de se sortir du risque d’être barragiste. Quand on l’aura atteint, on enchaînera avec des annonces.»

«Pablo va rejoindre le FC Sion. Il aura un rôle très élargi. Je ne le prends pas comme pizzaiolo!» Christian Constantin, président du FC Sion

Le patron du FC Sion confirme cependant déjà l’arrivée programmée de l’ancien sélectionneur des M20 helvétiques. «Pablo va rejoindre le FC Sion, reprend Constantin. Il aura un rôle très élargi. Je ne le prends pas comme pizzaiolo! Il sera le personnage central d’un nouveau cycle.»

Avant d’esquisser des plans sur la comète, le club valaisan devra prioritairement engranger encore les points garantissant sa présence en Super League. Après deux défaites successives, voilà qui passe par une solide réaction dès ce dimanche à Zurich…

