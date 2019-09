Pacifiée, l’UDC reste peu conquérante

Seule femme vaudoise du parti nationaliste à Berne, Alice Glauser est aussi la seule à ne pas se représenter. Une embûche sur la route de l’UDC Vaud, qui ambitionne de garder ses quatre sièges au Conseil national. Cette fois, il n’y a pas de femme en situation d’être élue. Les quatre qui figurent sur la liste sont trop peu connues sur le plan cantonal. Si quelqu’un doit succéder à Alice Glauser, ce sera plutôt un homme. Des députés notoires comme Jean-François Thuillard, Philippe Jobin ou Thierry Dubois. Mais l’UDC Vaud pourrait tout aussi bien perdre ce 4e siège, vu la conjoncture plutôt mi-figue mi-raisin qu’elle traverse.

Les trois premiers sièges sont, eux, solides. Le doyen Jean-Pierre Grin, 72 ans, va facilement maintenir le sien au Conseil national, qu’il occupe depuis 2007. Il y a quatre ans, il était deuxième après Guy Parmelin. Michaël Buffat n’aura pas trop de peine, non plus, à se faire réélire. Comme en 2011, il se présente au Conseil des États sur un ticket avec un autre UDC. En 2011, c’était avec la présidente Fabienne Despot. En 2019, c’est avec le président Jacques Nicolet que Michaël Buffat tient le haut de l’affiche. Autre avantage: en quatre ans, l’UDC Vaud semble avoir résolu ses tourments internes. Jacques Nicolet, en réconciliateur, a succédé à Fabienne Despot. L’exclusion de Claude-Alain Voiblet, déchireur d’affiches Despot-Buffat en 2015, a été digérée. La création du Parti libéral conservateur par Voiblet et ses amis lausannois a été finalement indolore. L’ancien No 1 de l’UDC Vaud s’est même retiré sur ses terres bernoises, quittant la politique active. Bref, le climat est meilleur qu’il y a quatre ans, plus aimable.

Échecs à répétition

Sauf qu’il ne suffit pas de gérer pacifiquement les rivalités intestines et une scission pour que le parti renoue avec le succès. L’élection de Guy Parmelin au Conseil fédéral n’a pas eu pour effet magique d’ouvrir les portes des Exécutifs à l’UDC Vaud. Ni aux élections communales de 2016 ni aux élections cantonales qui ont suivi. Jacques Nicolet n’a pas ébranlé le bloc rose-vert en 2017. Et au printemps dernier, lors de la succession de Pierre-Yves Maillard, Pascal Dessauges s’est littéralement cassé les dents sur la candidature de Rebecca Ruiz. Ces échecs ne se limitent pas aux Exécutifs. Le parti a perdu deux sièges au Grand Conseil en 2017. Aujourd’hui, le dernier baromètre électoral SSR/Sotomo indique une baisse de 1,8 point pour l’UDC en Suisse romande. Quelle dynamique dans la course électorale actuelle de l’UDC Vaud? Tout conseiller fédéral vaudois qu’il soit, Guy Parmelin ne se mouille guère pour les siens, alors que PS et PLR ne manquent pas de leaders vaudois. Sous la présidence de Jacques Nicolet, le parti a rompu ses liens avec le PLR et les Vert’libéraux, mais il n’a pas été au bout de la logique: il a continué à collaborer avec eux au parlement cantonal. Jouer la carte de l’opposition ne semble pas être dans ses cordes. Pour l’ancien secrétaire général Kevin Grangier, c’est pourtant ce qu’il aurait fallu faire pour muscler la campagne: «Ce qui nous manque, c’est un Roger Köppel vaudois, qui ferait bouger les lignes», estime-t-il.

Thèmes moins vendeurs

Alignée sur l’UDC Suisse, la section vaudoise reste fermée à la vague féministe, mais aussi à la vague écologiste. Migration et Europe, thèmes juteux pour l’UDC, ne sont plus au centre du débat comme en 2015. Aujourd’hui, ce sont les préoccupations environnementales et climatiques qui dominent. L’écrasante majorité des candidats UDC vaudois sont toujours issus du monde rural. Cela n’en fait pas encore des amis de la biodiversité et du climat. Et, bien sûr, cette surreprésentation de la campagne ne sert guère à attirer les grandes foules d’électeurs des villes.