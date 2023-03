Musique – Paco de Lucia, une guitare incendie dans Montreux Pour sa huitième publication, la miraculeuse collection de disques «The Montreux Years» sort un double album regroupant des passages du musicien andalou au festival. Et c’est extraordinaire. Christophe Passer

Paco de Lucia au Montreux Jazz Festival de 2012. Daniel Balmat/MJF DANIEL BALMAT/MJF

On ne sait par où commencer, avec Francisco Sánchez Gómez, Andalou d’Algésiras, qui fit carrière de guitariste sous le nom de Paco de Lucia. Alors on va proférer une vérité simple. Chaque langage musical peut revendiquer ses instrumentistes de génie, qui ont non seulement poussé un style vers les sommets, mais l’ont parfois dépassé, élargi, conduit vers la modernité. L’immense pays des guitaristes est ainsi l’un des plus encombrés depuis cent ans, mais c’est sans doute lui, Paco de Lucia, l’enfant du flamenco, que l’on doit célébrer aujourd’hui non pas à la façon du plus emblématique ou influent musicien d’un genre, mais comme le plus grand guitariste de tous les temps.