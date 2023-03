Il y avait des mines très satisfaites parmi la brochette de signataires de cet «accord institutionnel» qualifié par ceux-là même d’«historique», rien de moins. Et voilà «esquissée l’architecture d’une nouvelle péréquation intercommunale vaudoise». Il ne faut pas être migraineux pour en saisir toutes les subtilités, mais on retiendra surtout que l’État ouvre son portefeuille et en sort plus de millions qu’il n’avait jusque-là jamais consenti à le faire. Assez pour, enfin, contenter les deux faîtières des communes. Nouvelle législature, nouvelles têtes, nouvelle dynamique.