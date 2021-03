Recyclage futé – Pailler son jardin avec les roseaux du marais Entrepreneur en travaux agricoles, Anthony Wypart récupère cette matière première fauchée dans la Grande Cariçaie et la broie afin qu’elle puisse être déposée dans des espaces verts pour éviter la repousse de la mauvaise herbe. Frédéric Ravussin

Les roseaux fauchés de la Grande Cariçaie sont transformés en paillis pour les cultures par Anthony Wypart (à droite). Damien Fornerod, responsable des espaces verts de la commune d’Estavayer teste le produit à Rueyres-les-Prés. JEAN-PAUL GUINNARD

Comment valoriser les roseaux fauchés chaque année dans les marais de la rive sud du lac de Neuchâtel? La question préoccupait depuis plusieurs années Anthony Wypart, patron d’une entreprise agricole à Suscévaz. Ce printemps, il pense avoir trouvé une solution digne d’intéresser paysagistes, horticulteurs, jardiniers en herbe et services communaux des espaces verts: il les broie afin d’en faire de la matière pour le paillage.

Il y a trois ans, ce jeune entrepreneur avait déjà tenté une première expérience pour le moins inédite. Soit valoriser en collaboration avec l’Association Grande Cariçaie cette matière première 100% régionale et 100% naturelle en la transformant en… litière pour chevaux. Les différentes espèces végétales – en tête desquelles se trouvent carex, roseaux et marisques – prélevées le long de la rive sont passées dans un broyeur-défibreur pour en faire de la paille hachée. Elles sont ensuite séchées à 200 degrés quelques minutes et compactées en granulés. Ce produit à fort pouvoir absorbant n’a plus qu’à être disposé dans les boxes.