Rentrée culturelle – Paillettes et musique: l’automne sera festif Spectacles musicaux et propositions jeune public égaieront la saison. Gérald Cordonier , Natacha Rossel , Francois Barras , Matthieu Chenal , Rebecca Mosimann

La nouvelle création de la Cie Broadway, «Hollywood». André Bernet

Étienne Daho, Sandra Gaudin, Arnaud Valois

Ils s’étaient souvent croisés sans jamais fusionner leurs talents. C’est finalement un «Vilain petit canard» qui unit Étienne Daho, Sandra Gaudin et Arnaud Valois. DR

Il était une fois… Étienne Daho, l’artiste qui se voyait bien écrire la bande originale d’un conte pour enfants. Arnaud Valois, le comédien qui accepta sa proposition et s’attela, avec Héloïse Chouraki, à revisiter la fable animalière d’Andersen. Ainsi naquit un album jeunesse (à écouter sur les plateformes de streaming ou à découvrir aux Éditions Gallimard) plein d’humour et de sensibilité. Puis, en octobre 2020 à la Philharmonie de Paris, l’entrée dans l’aventure de Sandra Gaudin. Elle a assuré l’adaptation scénique qui sera à l’affiche de la Salle Métropole, le 19 décembre prochain, accompagnant ainsi les premiers pas sur scène du récitant Arnaud Valois.

Le premier est la star – auteur, compositeur, interprète et producteur – qui marque encore aujourd’hui l’histoire de la pop française de son empreinte solaire. Le deuxième est ce beau gosse qui tisse son parcours dans le cinéma français en évitant les écueils que sa plastique lui permettrait. On l’a vraiment vu entrer dans la lumière avec le film «120 battements par minute». Depuis, on le voit surgir par-ci ou par-là, toujours dans des projets choisis avec soin. Entre les deux, Sandra Gaudin. Doit-on encore la présenter? Devenue l’astrologue la plus lue de Suisse romande, la Lausannoise est surtout cette femme de théâtre formée à l’INSAS à Bruxelles qui, depuis une trentaine d’années, affirme sa patte toute personnelle avec des spectacles originaux et souvent burlesques, et qui dégoupille notre époque en s’amusant des travers de la société. Elle est l’un des trois piliers de la Cie Un air de rien. De Vidy à Benno Besson en passant par de nombreux théâtres du canton, elle a signé des spectacles restés dans les mémoires des spectateurs («Pierrot le fou», «Louis Germain David de Funès de Galarza», «Sallinger»…).

Cette saison, Sandra Gaudin est active sur de nombreux fronts. Elle est la présidente de la toute nouvelle association Les Compagnies vaudoises (qui unit d’une seule voix 144 troupes d’arts vivants du canton). Côté théâtre, elle pourra enfin dévoiler au public sa dernière mise en scène reportée pour cause de pandémie. Inscrit à la saison hors les murs de la Grange de Dorigny, «Le balcon ou la maison des illusions» d’après Genet sera joué du 17 au 23 décembre sur le grand plateau de l’Arsenic. Dans la veine de son récent «Cabaret des réalités» et grâce à un impressionnant dispositif scénique amovible et à des projections vidéo (signées Francesco Cesalli), cette nouvelle création est haute en couleur. Enchaînement de tableaux visuels et poétiques, galeries de personnages archétypes qui brouillent les genres autant qu’ils malmènent nos codes archaïques. Avec, au cœur du spectacle, une sublime composition de Maria de la Paz. Et sur scène, neuf comédiens dont… Arnaud Valois. Âmes prudes, s’abstenir. Esprits coquins, foncez! GCO

Odile Cantero

Amandine Giloux

Donnez-lui un thème et, d’un claquement de doigts, elle vous improvisera une scène. Odile Cantero. La Lausannoise, née en 1988 à Madrid, est l’unique improvisatrice romande à vivre de son métier. À la tête de la Comédie musicale improvisée, la touche-à-tout racontera des histoires au jeune public avec la Cie Predüm dans «C’est tes affaires» au Petit Théâtre (25 sept.-3 oct.), au Casino-Théâtre de Rolle (9-10 oct.), à l’Échandole (16 oct.) et à l’Usine à Gaz (93 nov.). Elle sera aussi à l’affiche de deux spectacles au 2.21.

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’impro?

La prise de risque commune. J’improvise avec les mêmes personnes depuis longtemps et je suis fascinée par la créativité qui se dégage sur scène, où on est à la fois humains, metteurs en scène, auteurs et interprètes. Le lien avec les spectateurs est aussi essentiel: l’énergie du public va nous conduire à prendre telle décision, à prolonger une séquence.

Comment vous renouvelez-vous?

On a tous des backgrounds différents et on est pluridisciplinaires. On se donne très souvent des ateliers pour explorer de nouvelles choses. Un acteur formé à La Manufacture nous fera travailler sur tel élément, un comédien issu de l’École Serge Martin nous apportera une autre approche. L’impro est un laboratoire permanent.

Avez-vous des personnages qui vous collent à la peau?

Non. Mais on est nous-même le moteur des personnages qu’on invente. Ils ont des teintes qui émanent ce que l’on est. J’ai fait des études de psychologie, donc, sur scène, je suis celle qui établira des liens relationnels entre les personnes. NRO

Céline Rey et Noam Perakis

Christian Brun

Light shows, paillettes, costumes extravagants et décors grandioses: Céline Rey et Noam Perakis font rayonner la comédie musicale en Suisse romande depuis plus de quinze ans. Les budgets sont certes un chouïa plus serrés qu’à New York ou à Londres, mais la Cie Broadway parvient à créer des spectacles de haut vol sur les planches de Barnabé à Servion. Deux ans après le beau succès de «Sister Act», le capitaine du café-théâtre et son adjointe nous embarqueront tout droit pour «Hollywood», dès le 12 novembre. Dirigés par le binôme (elle à la direction vocale, lui à la mise en scène), les comédiens-chanteurs et le Vincent Kessi’s Free Fellowship Band rejoueront les tubes et revisiteront les répliques cultes de «Retour vers le futur», «Moulin Rouge» ou «The Blues Brothers». La magie hollywoodienne à la campagne. NRO

Voxset

DR

On est jamais aussi à l’aise que dans son élément originel. Après avoir gambadé sur les terrains en cinémascope des musiques de films servies a capella, Voxset revient dans le pur juke-box de la chanson française, servie et présentée dans un écrin nouveau et, promet le groupe vocal, affiné par des répétitions à rallonge lors des mois d’inactivité scénique. Créée en 2006, la formation fort active n’avait pas connu un tel arrêt à ses activités de glotte, soit quatre chanteuses virevoltant sur les tempos de deux «beatboxeurs» et d’une voix basse. Dans une mise en scène à la théâtralité inédite, promet Voxet, «Version française» devrait puiser dans les tubes de toujours, sans pour autant les restituer à l’identique. Brel qui croise Indochine qui embrasse Jonasz qui rencontre Cabrel qui culbute les Rita Mitsouko: vive la France! FBA

Sonia Grimm

DR

«Un spectacle musical participatif qui évolue en fonction des réponses des enfants»: la chanteuse Sonia Grimm revient sur scène avec «Par le moi», à découvrir en terres vaudoises dès le 2 octobre. Un spectacle adapté aux jeunes oreilles de 7 à 14 ans qui résonne avec le parcours personnel douloureux de l’artiste, victime de violence domestique. Devenue célèbre pour ses mises en scènes féeriques de Noël, Sonia Grimm a opéré un virage à 180 degrés en témoignant de sa situation dans un livre paru en 2018, «Insoumise». Depuis, elle s’engage contre toutes formes de violence et s’adresse à un public large. Sa lutte contre le harcèlement se décline aussi sous la forme d’un livre et d’une pièce de théâtre musicale destinée au plus de 15 ans. RMO

Paola Landolt

La comédienne Paola Landolt. Alexandra Karamisaris

Paola Landolt vient du théâtre, de la comédie musical et même du rock. La comédienne démultiplie ses talents avec des projets trop longtemps différés. Sur la scène de l’Opéra de Lausanne, elle signe sa première mise en scène lyrique pour «Le petit chaperon rouge», création pour le jeune public sur une musique de Guy-François Leuenberger. Ou l’histoire de trois générations de femmes, seules mais résilientes face au grand méchant loup. Une fable toujours autant actuelle, dès 7 ans et au-delà. Dans un tout autre registre, au Pulloff de Lausanne, Paola Landolt interprète et met en scène son texte «Âge mûr et gueule de bois» alignant les confidences et le juke-box de trois vieux ados. MCH

Aude Chollet

Aude Chollet DR

Sous la baguette d’Aude Chollet, le Bateau-Lune, petit théâtre niché dans une ancienne église de Cheseaux-sur-Lausanne, se transformera en cabaret parisien d’après-guerre du 9 au 17 octobre. La jeune comédienne fera revivre le «Cabaret des Frères Prévert» (surnom donné à La Fontaine des 4 Saisons) dans un tour de chant joyeux, pétillant, un brin nostalgique peut-être. Juliette Gréco, Léo Ferré, Serge Gainsbourg et tant d’autres ont arpenté ces scènes minuscules au charme fou. Le temps d’une soirée, d’un voyage musical, Aude Chollet et trois musiciennes tenteront de recréer l’ambiance mythique de la Rive gauche d’antan. L’écrin du Bateau-Lune (50 places) s’y prête à merveille. NRO

Gérald Cordonier est chef de la rubrique Culture et Magazines depuis 2017. Formé au sein de la rubrique locale puis chargé de l’actualité politique lausannoise, il a codirigé la rubrique Vaud et Régions de 2010 à 2013. En 2010, il a été nominé au Prix Suisse du Journalisme. Natacha Rossel est journaliste à la rubrique culturelle et couvre les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle travaille à «24heures» depuis 2012. Elle est passée les rubriques Vaud & Régions et Web. @NatachaRossel

