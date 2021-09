Les promesses de l’édition – Pajak, Pellegrino, Delay... Têtes d'affiches de l'automne littéraire Que nous réserve la rentrée? Quelques éléments de réponse avec des auteurs attendus au contour. Boris Senff

Frédéric Pajak et Mix & Remix, hilares à la Bavaria de Lausanne. Le premier prépare film sur le second, en plus d’éditer un nouveau recueil de ses dessins au trait féroce. DR

Frédéric Pajak rend hommage à Mix & Remix et à Arthur Rimbaud.

Pas une rentrée sans Frédéric Pajak. Alors que l’exposition qu’il a organisée au Musée Jenisch de Vevey autour du portrait vient de se terminer et que le 9e et ultime tome de son «Manifeste Incertain», «Avec Pessoa», est encore dans toutes les mémoires, il est temps pour l’infatigable dessinateur écrivain de revenir noircir le papier des publications de l’automne. Même si le Manifeste est révolu, Pajak ne semble pas vouloir quitter la forme qui a fait son succès, cette manière très personnelle de naviguer entre les lignes du texte et du dessin, afin que les deux frères «ennemis» se nourrissent mutuellement. Sa nouvelle livraison invoque encore ces maudits que l’auteur (et l’histoire) affectionne. Dans «J’irai dans les sentiers» (prévu pour le 14 oct. aux Éd. Noir sur Blanc), il réunit trois figures toujours inflammables de la poésie française: Isidore Ducasse (Lautréamont), Arthur Rimbaud et Germain Nouveau. La gageure est de taille, surtout en ce qui concerne Rimbaud qui souffre parfois du culte médiocre et généralisé qui lui est voué de façon pavlovienne. Mais l’on peut faire confiance à Pajak pour se saisir de ces écrits et de ces destins sans tomber dans l’ornière des hommages galvaudés. La mention de Nietzsche, engagé dans la guerre de 1870 à quelques kilomètres de la ville natale d’Arthur, Charleville Mezières, est de bon augure…