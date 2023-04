Festival inédit à Arles – Pajak sort le dessin de sa réserve L’artiste et éditeur franco-lausannois lance le premier Festival du dessin avec de nombreux Romands. L’initiative souligne l’intérêt pour ce langage commun. Florence Millioud

Avec «Les garçons», série exposée à la Fondation Luma à Arles, Emilienne Farny fait partie des nombreux artistes romands présentés dans ce nouveau festival réservé au dessin. FMI

Il faut prendre son souffle pour vivre la première édition du Festival du dessin à Arles, dans le sud de la France. En chiffres, c’est dix expositions pour 1200 œuvres et 40 artistes (dont 13 Suisses) dans un zapping monumental entre les jets d’encre acérés de Victor Hugo (encore peu montrés) et les coups de cutter si doux, si mordants de la Zurichoise Anna Sommer. Le grand écart se joue encore, et sans aucune distorsion, entre les paysages intemporels «du dehors» saisis par le Vaudois Edmond Quinche et les férocités tourmentées du Parisien Topor.