«Les artistes suivants ont perdu leur scène, nous la leur redonnons!» fanfaronne le site officiel du Festival de Roskilde, le plus grand du Danemark et l’un des principaux d’Europe. «Quatre jours de concerts en plein air», s’écrie celui des Eurockéennes de Belfort, prévues du 1er au 4 juillet. «Il reste 127 jours, 19 ​heures, 24 ​minutes et 12 ​secondes avant la nouvelle édition», calculait mardi à 18 ​h ​36 et quelques celui du Greenfield d’Interlaken. La liste des festivals annonçant avec tambours et trompettes leur tenue cet été est aussi longue que celle des artistes anglo-saxons à leur programme: oubliez le Covid, tout sera rentré dans l’ordre dès le 21 juin et réservez vite vos «golden tickets»!

Face à ce déni de réalité évidemment aussi peu dupe que fort calculé, les annonces à petits pas prudents de Paléo affichent de la sincérité face à l’imprévisibilité du destin collectif, et tant pis si elle ne permettent pas de se gonfler d’optimisme au souvenir insouciant de 35’000 ​personnes entassées devant la Grande Scène. Trois scénarios, plusieurs dates d’analyse de la situation, un plan V comme Village pour assurer une édition de taille réduite en format assis… le festival de Nyon, le plus grand de Suisse, préfère aux rodomontades starifiées une gestion précautionneuse de père de famille, celle-là même que Daniel Rossellat et son autoproclamé «bon sens paysan» a toujours revendiquée. Peu de rêve, pas d’esbroufe mais un planning aussi prosaïque que celui qui rythme nos vies depuis une année.

François Barras Afficher plus François Barras, journaliste rubrique Culture & Société

Parce qu’on ne fait pas non plus n’importe quoi avec le nom de Paléo, immense festival local qui a bâti sa pérennité sur le soutien fidèle et affectif de toute une population, et qu’on ne saurait s’en servir comme d’un étendard ou d’un miroir aux alouettes pour nourrir les espoirs des badauds, puis faire tomber les aides financières une fois les annulations survenues à la plus grande surprise des organisateurs. À chacun sa stratégie pour survivre à 2021. Celle de Paléo a le mérite de l’honnêteté. Page 19