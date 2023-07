Vidéo d’ambiance – Paléo, ça représente quoi pour toi? L’édition 2023 du festival nyonnais est officiellement ouverte! L’occasion de demander aux chanceux qui ont réussi à obtenir un billet ce qu’ils en pensent. Namya Bourban

Le public est enthousiaste en ce début de Paléo 2023. Comme on peut le constater ici, devant la grande scène du festival durant le concert de Louise Attaque. BASTIEN GALLAY

À Paléo, on profite des sons d’artistes locaux comme des stars internationales. On se délecte de la nourriture des quatre coins du monde. On s’abreuve sous le soleil brûlant ou la pluie, synonyme de boue, entre amis ou en famille. On admire la déco qui nous plonge dans un univers hors du temps. On se balade entre les différents stands qui proposent de multiples activités.

Des souvenirs inoubliables qui constituent une communauté de fidèles qui ne cesse de croître. À l’occasion du premier jour de l’édition 2023 du festival, nous avons posé une question simple aux participants: Paléo, c’est quoi pour toi?

Namya Bourban est journaliste à la rubrique culture et société. Auparavant, elle a travaillé au sein de la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.