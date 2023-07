Stratégie des festivals – Paléo: quels artistes ont été choisis pour quels publics La sélection des têtes d’affiche n’a jamais rien d’anodin, ainsi que nous l’explique le programmateur de l’open air nyonnais, Jacques Monnier. Fabrice Gottraux

Aya Nakamura, star française pour un Paléo soucieux d’attirer de jeunes auditeurs, à voir samedi 22 juillet sur la Grande Scène du festival. FIFOU

Quels sont les points communs entre Rosalía, Aya Nakamura et Indochine? Il n’y en a aucun, a priori. Si on les évoque ensemble, c’est parce qu’il s’agit des principales têtes d’affiche du 46e Paléo, du 18 au 23 juillet. De même que Louise Attaque, Black Eyed Peas, Lomepal, Bigflo & Oli, Damso et Maxime Le Forestier. Rap, chanson, pop. Des registres aux antipodes.

Mais il faut de tout pour faire un monde. Surtout, pour faire l’affiche d’un open air du gabarit de Paléo, qui doit satisfaire les goûts les plus divers. C’est une nécessité pour survivre: le programme doit convenir à plusieurs générations de festivaliers. Telle est la stratégie suivie par l’événement nyonnais. Quels artistes ont été choisis pour quels publics? Jacques Monnier, qui en a vu d’autres – il travaille à la programmation depuis la première édition en 1976 –, éclaire le procédé.

Deux principes prévalent à la sélection musicale. Il faut, d’une part, intéresser de nouveaux spectateurs – les moins de 30 ans en particulier. Et, d’autre part, retenir les habitués. Équation d’autant plus complexe que la manifestation compose avec un marché largement ouvert à la concurrence, les festivals d’été étant légion. Sans compter la hausse progressive des tarifs réclamés par les artistes.

Commençons par les anciens festivaliers. En 1976, le public du Paléo ne dépassait pas les 30 ans d’âge. «Des jeunes babas cool écoutant du folk», se souvient Jacques Monnier, aujourd’hui 67 ans. Que reste-t-il de ces années-là? Maxime Le Forestier, bien sûr! À (re)voir samedi 22 juillet. Petit bonus: «Les plus jeunes adultes n’iront sans doute pas l’écouter en salle, mais à Paléo, oui. Le Forestier vaut pour ce qu’il rappelle de la musique écoutée par les parents.»

On l’oublie, mais si la nouvelle vague rap s’impose depuis quelques années seulement, ainsi les Damso, Aya Nakamura et Dinos, tous programmés samedi à l’attention des 15-30 ans, la présence du hip-hop à Paléo s’avère plus ancienne, trois décennies déjà. À l’inverse, on voudrait dire du rock qu’il a toujours fait partie du menu paléotier, avant de se voir supplanter par le rap. Vraiment?

«On programme du rock depuis quarante ans seulement», nuance Jacque Monnier. Précisément, depuis que la fiesta des folkeux en pattes d’ef s’était dit, tiens, qu’il serait bon de varier l’affiche. Ainsi fait, en 1986, Paléo invitait, pour la première fois, des artistes catalogués new wave et même punk. «On voulait sortir de l’image post-soixante-huitarde. On a programmé Nina Hagen et Indochine.» Près de quarante plus tard, si Nina Hagen poursuit sa carrière dans les circuits culturels haut de gamme, autrement moins fréquentés qu’un open air, Indochine, n’en déplaise à ses détracteurs toujours nombreux, cultive un important bassin de fans.

Avec trois générations à ses pieds, la bande de Nicola Sirkis, en concert dimanche 23 juillet, se profile comme le grand spectacle fédérateur de cette 46e ​édition. Selon les organisateurs, l’effet attendu devrait être semblable aux grandes communions festivalières vécues ces dernières années, avec Stromae, Red Hot Chili Peppers, Gad Elmaleh ou Jamel Debouzze (les humoristes aussi, ça rassemble).

Que dire alors de Rosalía, sur scène mercredi 19 juillet? L’annonce de sa venue à Nyon ne souffrait aucune comparaison. La star incontournable de l’été 2023, c’est elle assurément, qui viendra jouer son reggaeton mâtiné de flamenco. Et pourtant… Si elle a gagné en trois ans à peine une notoriété mondiale, la chanteuse catalane reste une parfaite inconnue pour nombre d’auditeurs suisses.

«La base de fans est plus jeune, elle se manifeste sur les réseaux sociaux», constate Jacque Monnier. Dans un autre contexte, à l’Arena de Genève par exemple, il n’est pas certain que Rosalía aurait fait le plein. À Paléo, en revanche, l’artiste trentenaire bénéficiera, en plus de ses premiers aficionados, d’un public juvénile déjà présent pour Lomepal, ainsi que des plus âgés qui viendront pour Sigur Rós.

