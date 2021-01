Festival – Palmarès au féminin pour les 56e Journées de Soleure Le festival du cinéma suisse en version numérique s’achève ce mercredi. Pascal Gavillet

Marija Skaricic, l’actrice jouant le rôle de Mare dans le film d’Andrea Staka. DR

Prix de Soleure

C’est tout sauf une inconnue. Récompensée par le Léopard d’or à Locarno en 2006 pour «Das Fräulein», la réalisatrice lucernoise d’origine serbe Andrea Staka a remporté hier soir le Prix de Soleure avec son dernier opus, «Mare». Sorti en Suisse romande ce printemps, il fait le portrait d’une jeune femme tiraillée entre son indépendance et ses rêves de jeunesse. «J’ai mis huit ans entre mon premier film et «Cure» et cinq ans entre «Cure» et «Mare». Pourtant, j’ai l’impression que c’est rapide», nous confiait-elle à ce moment-là. Si le film correspond à une phase transitoire dans la vie d’une mère que la cinéaste tient à raconter, son titre, du prénom de son héroïne, se réfère à la fois à la mère et à… la mer. Également nominée pour le Prix du cinéma suisse 2021, elle viendra certainement présenter «Mare» à Genève, au Grütli, dans les jours qui précéderont la cérémonie, qui aura lieu le 26 mars. Tout comme «Schwesterlein», des Lausannoises Stéphanie Chuat et Véronique Reymond (nominées six fois), Andrea Staka concourt dans plusieurs catégories.

Prix Opera prima

«Von Fischen und Menschen» de Stefanie Klemm remporte de son côté le Prix Opera prima, décerné à la meilleure première œuvre. Cette fiction, qui devrait prochainement sortir, se centre autour d’une mère célibataire à la tête d’un élevage de truites. Une rencontre avec un (jeune) homme va pourtant changer la donne pour le meilleur et pour le pire. Enfin, «Beyto» de Gitta Gsell a décroché le toujours convoité Prix du public. Il s’agit là d’une romance LGBT tournée à Berne entre un jeune apprenti, fils d’émigré turc, qui se fait connaître dans un club de natation, et son entraîneur. Une histoire d’apparence inédite qui s’était déjà fait remarquer au festival de Zurich. Contrairement à ce dernier, les Journées du cinéma suisse de Soleure n’ont donc pas eu lieu en physique, à l’instar de tous les grands rendez-vous du cinéma de la saison (Premiers plans à Angers, le festival du film fantastique de Gérardmer, Black Movie à Genève, les rendez-vous Unifrance à Paris, pour ne citer qu’eux). Malgré tout, le public l’a suivi. En attendant de tous se retrouver en vrai en 2022.