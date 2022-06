Festival de Corbeyrier – Pandémie de fièvre celtique! C’est reparti ce week-end pour le festival robaleu avec quatorze concerts. Karim Di Matteo

La scène Braz s’enflammera à nouveau le temps de deux soirées à Corbeyrier ce vendredi et samedi. DR

L’hydromel va à nouveau couler à flots du côté de Corbeyrier. Le Festival celtique fait son retour ce week-end pour sa 13e édition après deux annulations. Quelque 4000 personnes sont attendues.

«Côté nostalgie, c’est Chouchen qui officiera et il comprendra quand même quelques dinosaures» Sandrine Chalet, présidente du Festival

Au total, quatorze concerts sont au programme entre vendredi et samedi soir sur la grande scène Braz et la plus intimiste Tanière. L’Écossaise Julie Fowlis, ses quatre compatriotes de Fara et le trio irlandais de Socks in a Frying Pan occuperont le haut d’une affiche qui sentira bon le scotch et la crêpe bretonne, sans oublier la scène locale et suisse (The Cupateas, les Neuchâtelois de Lug Ceol ou encore Poivre et Celte, etc.).

Le Festival celtique, c’est aussi le plaisir de baigner un week-end dans une ambiance unique. DR

Les Valaisans de Reeds & Strings se chargeront d’ouvrir le bal le vendredi à la Tanière. Et s’il y aura bien un groupe nostalgie pour les 25 ans du festival, ce ne sera pas le groupe Fossilis constitué pour l’occasion, mais qui a dû jeter l’éponge à la der. «C’est Chouchen qui officiera et il comprendra quand même quelques dinosaures», sourit la présidente Sandrine Chalet.

«Montez en bus!»

Une petite scène permettra à tout un chacun de s’improviser saltimbanque entre deux initiations de danse celtique. Le tout prendra place dans le champ situé au bas du site, là où battra le cœur du festival cette année.

Corbeyrier peut en outre compter sur le cadre idyllique de sa forêt voisine pour y prévoir des contes et d’autres animations dans l’esprit. Une façon de cultiver une certaine fibre verte. Dans le même ordre d’idée, les organisateurs rappellent que le prix du bus depuis Aigle est compris dans le billet d’entrée.

