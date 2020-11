Pandémie

Le prétendu silence des Églises

À propos de l’article intitulé «Le silence des Églises face à ce qui se passe est inquiétant» (14 novembre 2020).

Je déplore ce titre, car en réalité cet article énonce au contraire déjà diverses contributions des Églises en ce temps de pandémie. Ce titre se réfère à la situation française décrite par un historien français, donc en situation de laïcité pure et dure qui ne correspond pas à notre réalité.

Mes remarques concernent aussi bien les Églises protestantes que catholiques. Ont déjà été mentionnés les apports sociaux, notamment au travers des œuvres d’entraide créées par les Églises, comme le CSP ou Caritas, on pourrait ajouter le Point d’Appui en faveur des migrants, mais aussi les actions concrètes de nombre de lieux d’Église qui collectent des vivres et les distribuent. Et l’action Un cadeau de Noël pour chaque enfant.

Toutefois, comme il est dit à juste titre, la tâche de l’Église est avant tout d’offrir du sens, et heureusement je n’ai perçu aucune trace de culpabilisation proprement religieuse au sujet de la pandémie qui serait vue comme une punition infligée par Dieu, doctrine répandue autrefois, mais contestée actuellement.

Les Églises offrent du sens non seulement par leur accueil des endeuillés ou par l’action des aumôneries, mais aussi par des émissions radiophoniques de grande qualité, par de brefs messages dans les éditions dominicales, par une large présence sur des sites internet divers ou par de superbes conférences organisées par exemple dans le cadre des Terreaux. Des offres existent. Certes il est toujours possible de faire mieux, mais il n’est pas équitable de parler de silence inquiétant des Églises. Hélène Campiche Chapatte, Lausanne

Les Diablerets

Fermeture de l’Hôtel du Pillon

À propos de l’article intitulé«Un hôtel historique a dû fermer car il présente de sérieux risques d’incendie» (7 novembre 2020).

Cet article m’a surpris, m’a écœuré et m’a fort attristé. Alors qu’en cette année spéciale due au coronavirus les Suisses sont presque exclus de voyager à l’étranger et qu’on prône les vacances en Suisse, particulièrement dans nos Alpes, nos autorités, ou plutôt nos fonctionnaires, font fermer cet hôtel.

Je connais parfaitement ce bâtiment depuis soixante ans. En 1960, l’exploitation permettait à plus de 100personnes d’y séjourner. Il était permis de fumer dans tous les locaux, il y avait des feux de cheminées un peu partout. Cet immeuble a plus de 150 ans et n’a jamais eu d’incendie. Depuis dix ans, sa transformation en chambres individuelles superbement bien équipées permet au maximum l’hébergement de 28 personnes. Il est équipé de défense incendie et de détecteurs de fumée dans tous les locaux selon les exigences en vigueur, et cela ne suffit pas à l’ECA. Leurs exigences sont telles que des investissements importants sont nécessaires.

Pourquoi les banques peuvent demander des charges hypothécaires de plus de 4% pour ce genre bâtiment alors qu’elles sont inférieures à 1% pour les particuliers. Veut-on faire mourir ce genre d’hôtel alors qu’en cette année son occupation fut florissante.

J’espère que nos autorités feront le nécessaire afin de pouvoir obtenir des prêts qui permettraient d’exécuter des travaux indispensables.Camille Pittet, Les Diablerets

Spiritualité

Retrouver le lien

À propos de la Réflexion de M. Virgile Rochat intitulé «Pourquoi nous faire nous éloigner les uns des autres?» (23 novembre 2020).

La crise que nous traversons pour la seconde fois pose des questions sanitaires et économiques bien sûr, mais morales et psychologiques aussi. Il faut d’abord faire preuve d’empathie et de soutien envers tous ceux et celles qui en souffrent (maladie, deuil, chômage, incertitudes de tous genres pour l’avenir), et remercier les autorités de tout ce qu’elles entreprennent pour en atténuer les effets, en soutenant leurs efforts et recommandations.

Mais il faut aller au-delà et s’interroger sur le sens profond de cette crise, en la plaçant devant nous comme une épreuve à traverser. Non pas pour en chercher des causes ou des responsables occultes, mais pour en déceler la signification profonde pour notre existence.

Je vois en effet beaucoup de gens ulcérés de voir leur liberté individuelle limitée temporairement, ou adeptes de théories de complot, ou encore plongeant dans la déprime et le repli sur soi. Le problème est donc non seulement sanitaire, économique, psychologique ou moral. Il est à mes yeux d’abord d’ordre spirituel.

Beaucoup de gens aujourd’hui ont perdu ou abandonné le lien fondamental: lien avec Dieu, source de vie et d’espérance, lien avec sa Parole qui libère et réconforte, lien avec sa communauté qui soutient et encourage. Trois liens fondamentaux qui nous permettent de traverser l’épreuve en gardant l’espérance, tout en étant attentifs aux plus atteints.

Ce disant, je ne mésestime aucunement les autres sources de spiritualité qui apportent soutien et réconfort, ni ceux et celles qui y ont recours. Je témoigne simplement de celle qui m’anime et me permet d’aller de l’avant.Étienne Roulet, Vaulion

Économie

Des charges non négligeables!

À propos de l’article intitulé «Je n’ai pas un tas d’or dans lequel je puise!» (20 novembre 2020).

M.Pascal Broulis, dans un long entretien paru vendredi dernier, minimise les charges qui continuent à peser sur les entreprises contraintes de fermer par décision de l’État. Selon notre ministre des Finances, elles ne paieraient «que» la prévoyance professionnelle (LPP) et l’assurance accidents (LAA), car les RHT «couvrent le reste». Il oublie tout d’abord de dire que les cotisations aux allocations familiales (AF) ne sont pas prises en charge par l’assurance chômage et restent intégralement à la charge des patrons.

Il n’évoque pas non plus le fait que toutes ces contributions portent sur l’intégralité du salaire. Le total de ces charges restantes (LPP, LAA et AF) représente au minimum un taux de l’ordre de 12% de la masse salariale. Elles viennent s’ajouter aux autres frais qui continuent de courir, tels que contrats de leasing, intérêts hypothécaires ou loyers, factures d’énergie, etc.

On comprend dès lors mieux la perplexité des patrons concernés: avec quel argent assumer ces factures alors qu’ils sont privés, par décision de l’État, de toute rentrée financière? Il est indispensable que l’État se montre conséquent et compense ces charges.Jean-Hugues Busslinger, membre de la direction du Centre Patronal

Notre économie dans le coma artificiel



Nos autorités cantonales ont décidé la fermeture des restaurants, bars, lieux culturels et de loisirs le 3novembre dernier, bien qu’un assouplissement a été décrété pour les centres sportifs depuis.

Pour rappel, la décision du Conseil fédéral en mars a été claire, rapide et suivie d’effets concrets pour soutenir notre économie. Toutefois, quand le fédéralisme reprend ses droits, et à juste titre, notre Canton, lui, bégaie et joue la montre pour s’assurer du financement du Conseil fédéral.

Si bien que je me demande pourquoi notre gouvernement vaudois, qui a provisionné 115millions de francs pour aider notre tissu économique de sa décision de fermeture, prend autant de temps à ouvrir les vannes de la sérénité. De surcroît, ces 115millions n’ont pas été empruntés sur la place financière, mais uniquement issue de nos taxes et impôts donc sans intérêt à rembourser.

En bref, que nos autorités prennent leurs responsabilités, cessent leurs gesticulations et envoient un message clair à nos commerçants et entrepreneurs qui mérite bien mieux qu’un Dafalgan. Nicola Di Giulio, conseiller communal, premier vice-président, Lausanne

Covid-19

Pour que les élections de 2017 soient respectées

À propos de l’article intitulé «Les députés accouchent au forceps d’un congé paternité de 20 jours» (18novembre 2020).

Mardi 17novembre, avec treize élus manquants, notamment plusieurs élus PLR pour cause de Covid, le Grand Conseil a approuvé un congé paternité de vingt jours pour les fonctionnaires. Quoiqu’on pense d’un tel projet, les électeurs sont en droit que la voix de leurs représentants puisse être entendue au sein du plénum.

Cependant, la crise sanitaire n’épargnant personne notamment au sein des députés vaudois, les forces élues en 2017 n’étaient plus respectées et cela indépendamment de leur volonté. La gauche en a profité pour faire passer son projet pour quelques voix, en ne respectant pas les forces en présence élues en 2017 et faisant ainsi vaciller la légitimité de cette adoption.

Un tel exemple doit nous faire réfléchir sur le fonctionnement de nos institutions. À l’heure où tous les secteurs doivent s’adapter à cause de cette pandémie, il en va de même pour nos institutions. Une telle problématique démocratique n’aurait pas eu lieu si, à l’instar de nos voisins fribourgeois, notre parlement vaudois bénéficiait d’une possibilité de siéger en ligne pour des cas de rigueur. Cette solution, proposée par les Jeunes PLR, permettrait que les équilibres politiques issus des urnes ne soient pas impactés par la pandémie.

Maxime Meier, président des Jeunes libéraux-radicaux vaudois, Bretigny-sur-Morrens

