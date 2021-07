Services d’urgence – Panne des numéros d’urgence en Suisse Dans de nombreux cantons suisses, et notamment dans tous les cantons romands, une panne des numéros d’urgence a été constatée dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les numéros d’urgence de plusieurs cantons étaient victimes d’une panne téléphonique dans la nuit de jeudi à vendredi (image symbolique). KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Les numéros d’urgence étaient affectés par des pannes, totales ou partielles, dans une bonne partie de la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. En Suisse romande, des perturbations ont été enregistrées dans tous les cantons.

Les numéros 112, 117, 118 et 144 sont inatteignables dans les cantons de Fribourg, Vaud et du Jura. Dans le canton de Genève, la panne touche les numéros 112 et 117, a précisé la police sur Twitter.

Dans le canton de Neuchâtel, les numéros d’urgence ne sont plus atteignables depuis les téléphones portables tandis qu’en Valais, c’est la centrale d’urgence de la police cantonale qui est touchée par les perturbations, selon Alert Swiss

Les numéros alternatifs à composer pour atteindre les services de secours mentionnés sur le site d’Alert Swiss et dans certains cas sur les comptes Twitter des polices.

Outre-Sarine, les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Berne, des Grisons, Lucerne, Schaffhouse, Soleure, St-Gall, Schwyz, du Tessin et Zurich sont touchés.

La durée de la perturbation n’est pas encore connue.

ATS

