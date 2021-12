Parc animalier sous les flocons – Panthères des neiges, tigres et rennes s’ébattent à Servion Le zoo vit sous un manteau blanc depuis quinze jours. On fait le tour avec le directeur à la rencontre des animaux les mieux adaptés, les plus surprenants ou les plus frileux. Sylvain Muller

Deux yeux et autant d’oreilles de Guilda , panthère des neiges dans son élément en ce mois de décembre au Zoo de Servion. Chantal Dervey

«Quand la neige a commencé à tenir, il y a une quinzaine de jours, certains animaux se comportaient comme des enfants, explique Roland Bulliard, directeur du Zoo de Servion. Les panthères des neiges se roulaient dedans et les bisons couraient dans tous les sens.»

L’excitation est évidemment retombée depuis. Mais en ce mercredi matin, le parc animalier joratois vit toujours dans un décor féerique d’arbres givrés et de tapis de neige. L’occasion d’en faire le tour avec le directeur pour voir comment chaque résident s’adapte, ou pas.

Les adaptés

Plusieurs espèces ne craignent pas la neige et le froid, puisqu’elles y sont parfaitement adaptées. Une visite ces jours permet de les observer avec leur pelage d’hiver très fourni. On pense, bien sûr, aux panthères des neiges, au tigre de Sibérie, aux loups arctiques, aux renards polaires (qui changent de couleur entre l’été et l’hiver), aux lynx ou aux rennes, bien sages dans leur enclos en attendant d’aller bosser la nuit du 24 au 25.