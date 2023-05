Football – Paolo Tramezzani de retour sur le banc du FC Sion Le tacticien italien, qui avait été mis en congé en novembre dernier par Christian Constantin, devrait revenir sur le banc sédunois, selon «Le Nouvelliste». Florian Paccaud

Tramezzani a déjà effectué trois passages sur le banc du FC Sion. KEYSTONE

L'information n'est pas encore officielle. Mais, selon «Le Nouvelliste», Paolo Tramezzani devrait succéder à David Bettoni en tant qu’entraîneur du FC Sion. Le tacticien italien avait déjà dirigé le club sédunois en début de saison. Le quotidien valaisan affirme que Tramezzani a été vu lundi à La Porte d’Octodure à Martigny et qu'il donnera son premier entraînement mardi en milieu de matinée au centre de Riddes. L’officialisation devrait tomber entre ce soir et mardi, selon nos confrères. «Des détails demeurent à régler», aurait confié Christian Constantin.

«C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes». L'expression a semble-t-il convaincu le président valaisan de donner une nouvelle chance à l'entraîneur de 52 ans, qui avait déjà entraîné l'actuelle lanterne rouge de Super League cette saison, jusqu'au mois de novembre et une défaite 7-2 à domicile contre Saint-Gall. Il s'agit du 4e passage de Tramezzani sur le banc éjectable du FC Sion, après 2017 et 2020.

Viré après une débâcle face à Saint-Gall

Sous la houlette de l’entraîneur transalpin, Sion avait terminé l’année civile au 8e rang, avec respectivement 4 et 8 points d’avance sur Winterthour et Zurich. Et seulement cinq longueurs de retard sur Servette, qui pointait déjà au 2e rang du classement. Tramezzani payait notamment le fait d’être parti en vacances après la débâcle historique contre les Brodeurs. «J’aurais souhaité que Paolo se sente concerné par ce camouflet historique, avait alors lâché le boss de Tourbillon. J’aurais au moins aimé qu’il m’appelle pour s’excuser. J’ai déjà vécu ce 7-2 comme une humiliation, mais la fuite de mon coach me dévaste.»

Mais ensuite, ses successeurs sur le banc sédunois n’ont jamais réussi à répondre aux attentes de Constantin. Fabio Celestini avait été démis de ses fonctions début mars après six matches sans victoire valaisanne. Puis David Bettoni, qui a «tenu» 10 matches, a été remercié ce lundi à la suite de l’humiliation subie samedi au Stade de Genève (5-0).

Dernier de Super League avec un point de retard sur le néo-promu Winterthour, le FC Sion a trois matches (réceptions de Young Boys et Lucerne, puis déplacement à Saint-Gall) pour quitter sa place de barragiste. Afin de mener à bien sa mission «sauvetage», Tramezzani a toutefois l’avantage de bien connaître la maison.

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.