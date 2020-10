L’Église s’interroge – Pape François et homosexualité, c’est une union qui divise En proposant une union civile et le droit à la famille pour les gays, le pape François provoque une tempête. Dominique Dunglas Rome

Le pape François AFP

«Nous devons créer une loi sur les unions civiles afin que les personnes homosexuelles aient une couverture légale. Les homosexuels sont fils de Dieu, ils ont droit à une famille.» Cette déclaration du pape François, lâchée au cours d’un documentaire qui lui est consacré et a été présenté mercredi au Festival du cinéma de Rome, a eu l’effet d’un tsunami. Défenseurs de la cause gay enthousiastes ou sceptiques, gardiens du dogme en état de choc et prêts à monter aux barricades: les paroles du pape divisent les croyants.

S’il ne l’avait jamais clairement affirmée depuis qu’il est pape, l’ouverture de George Bergoglio aux unions civiles pour les personnes de même sexe n’est pourtant pas nouvelle. En 2010, alors qu’il était archevêque de Buenos Aires, il avait tenté, en vain, de faire adopter l’union civile à la conférence épiscopale argentine. «Depuis des siècles, l’Église reconnaît que les homosexuels ne sont pas différents des autres êtres humains, explique Lucetta Scarafia, historienne, qui a été elle-même licenciée pour excès d’indépendance de la direction du supplément féminin de l’Osservatore Romano (ndlr: le quotidien du Saint-Siège). C’est une inclinaison à laquelle il ne faut pas céder, un péché comme l’adultère. La législation de certains pays, en Afrique ou en Asie, est bien plus répressive. Le pape a pris acte d’un droit reconnu dans tous les pays avancés.»