Pour la plupart de nos contemporains, Pâques est devenu synonyme de vacances et de loisirs, signe d’une crise spirituelle profonde de la société moderne occidentale, en manque de valeurs et principes supérieurs. Les idéologies du matérialisme et du laïcisme fondamentaliste athée, préoccupées surtout d’annuler tout signe et tout espace sacrés, précipitent les individus dans le marasme d’un relativisme qui ne sait plus reconnaître le bien et le mal.

Il en résulte une société qui ne croit plus en rien, anesthésiée, uniformisée et plate, sans points de repère moraux et sans identité, privée de genre et de racines, désacralisée où déambulent des personnages endormis par les chimères de la culture de consommation et de ses tabous.

«La mort est reléguée dès lors dans le cosmos de la fiction et du virtuel.»

C’est ainsi à propos de la pensée de la mort reléguée dès lors dans le cosmos de la fiction et du virtuel. Cette mort qu’on essaie de cacher, de nier et d’éviter, celle qui met à bas nos vanités et qui brise l’illusion de l’immortalité, celle qui interroge sur l’essentiel et sur l’éternité. À l’aune de ce chaos de valeurs, il devient impossible pour beaucoup de ne pas sombrer dans les dérives des addictions, des violences et de la dépression.

Les féminicides et le suicide des jeunes, la culture du viol et des violences domestiques, la fuite vers les drogues, le racisme et l’homophobie ne pourront être endigués que par une véritable révolution éducative et culturelle, mettant au centre la recherche du «Sens», de la connaissance de soi et de l’altérité, du respect et de la sacralité de la vie.

L’histoire des spiritualités universelles, les récentes découvertes de la physique quantique contredisent la vision d’un monde qui serait dominé par le hasard, l’absurde et l’incohérence, édifié uniquement sur la matière. Selon les mystiques, il existe bel et bien une énergie, un principe supérieur, l’Âme du monde, qui engendre, traverse et anime tout l’Univers, conférant sens et noblesse à notre périple sur terre.

Une nouvelle vie

Nous ne serions donc pas sur cette planète de façon fortuite mais pour expérimenter, apprendre, évoluer, tel un véritable parcours initiatique, susceptible de nous éveiller à notre véritable nature divine. Chemin de transformation de l’ego aux autres, du mental au cœur, du moi au Soi, de l’inconscience à la conscience, de l’illusion à la réalité. Lors de cette traversée de l’existence, rien ne serait spirituellement contre nous mais tout mystérieusement pour nous!

La mort fait partie de la vie, elle représente la porte et l’ouverture par où passe le souffle de l’âme, libéré de son enveloppe physique, pour ainsi pouvoir continuer le voyage de la transcendance. Au bout de la vie, il n’y a pas la mort mais une nouvelle vie. Au creux d’une humanité déboussolée, la voie de la sagesse suit son étoile polaire qui indique un passage, une Pâques, vers l’exigence de la Vie, «celle qui donne, élève, déborde et dépasse», comme le dit l’écrivain et poète François Cheng.





Emanuele Alfani Théologien

