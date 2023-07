Wimbledon 2023 – Par l’exemple, les supermamans ont réussi à changer les règles Un an après l’exploit de Tatjana Maria, la WTA a ajusté ses «congés maternité» pour mieux accompagner les plans de carrière familiaux. En écho, les mamans ont toutes gagné lundi. Mathieu Aeschmann - Londres

Caroline Wozniacki (gauche) fera son retour à Montréal en août après deux grossesses. Elle espère avoir le même succès que les «super-mamans» Tatjana Maria et Elina Svitolina (droite). Keystone/Keystone/AFP

Certains matches valent pour leur symbolique. En offrant lundi les honneurs de Centre Court à Venus Williams et Elina Svitolina, les pontes de Wimbledon avaient choisi d’honorer la force disruptive d’un premier tour «100% wild card» . Entre la doyenne du circuit, 43 ans, 92 tournois du Grand Chelem, et l’Ukrainienne de 28 ans, maman d’une petite Skaï, premier bébé d’un couple de joueurs en activité, une génération a passé. Et en miroir, le parcours des deux championnes raconte une mutation profonde. Sur le circuit WTA, les carrières sont désormais plus longues, plus complexes. Et la maternité est en train d’y trouver sa place.