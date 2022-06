On a tendance à l’oublier, mais les agriculteurs sont d’abord des entrepreneurs, indépendants, dont le travail consiste à produire de la nourriture. Pas étonnant donc que certains d’entre eux vivent assez mal les «encoubles» à répétition que l’État jette sous les roues de leurs tracteurs dans l’intérêt de la nature et de la biodiversité. «Tout ce qu’on demande, c’est de pouvoir vivre de nos productions», entend-on souvent dans les assemblées professionnelles.

Mais cet esprit entrepreneurial fait aussi qu’ils sont attentifs à leur environnement de travail et aux expériences de leurs voisins. Une nécessité s’ils veulent assurer la pérennité de leurs revenus, voire les améliorer, mais aussi une garantie d’ouverture d’esprit. Cela explique aussi pourquoi certains sont devenus des experts de la récupération des subventions en faveur de la nature, au point de s’attirer parfois le mépris de leurs confrères.

Cela ne devrait pas se produire avec le catalogue de mesures présenté mardi par Philippe Leuba. À quelques jours de rendre les clés de son département, le conseiller d’État petit-fils de vigneron-tâcheron, comme il aime tant à le rappeler, multiplie les coups de projecteurs sur les aspects économiques de ces mesures. Elles doivent permettre aux cultures d’avoir «de meilleurs rendements» et aux produits suisses «de mieux s’exporter».

Ce langage plaira certainement au monde agricole, qui devrait donc s’engager plus massivement et plus spontanément sur la voie de la réduction des émissions et de la captation du CO₂ qu’il ne l’avait fait lorsqu’il s’agissait de renforcer la biodiversité. Mais, au final, l’environnement en bénéficiera aussi. Comme le dit le futur ex-ministre: «tout le monde sera gagnant».

La répartition des départements au sein du nouveau Conseil d’État dès le 1er juillet prochain pourrait cependant bouleverser cette belle mécanique: l’agriculture va en effet quitter le Département de l’économie, auquel elle était historiquement liée, pour rejoindre celui des finances sous la houlette de la centriste Valérie Dittli.

«Ça nous fera un pincement au cœur», a avoué le directeur de Prométerre, Luc Thomas, il y a quelques jours à Penthalaz lors de l’assemblée des délégués de cette association agricole. «Avant de s’intituler «de l’économie», ce département était celui de l’agriculture, de l’industrie et du commerce! Ce qui importe cependant, c’est qu’aux yeux de nos gouvernants l’agriculture demeure un secteur à part entière de l’économie!»