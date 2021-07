En balade à travers la Suisse (5/7) – Parcourir le pays à la recherche de trésors cachés Au gré de ses escapades en train aux quatre coins de la Suisse, Fabrice Grossenbacher a sélectionné dans un guide 40 lieux fabuleux. Rebecca Mosimann

Le château de Wyher (LU), construit en pleine campagne. FABRICE GROSSENBACHER

Parmi ses nombreux métiers, Fabrice Grossenbacher a été conducteur de train. Cet ancien étudiant en lettres a profité de ses congés et de son abonnement général pour parcourir tout le pays et repérer les endroits qui l’intriguaient. En résulte l’ouvrage «Trésors cachés de la Suisse: 40 lieux fabuleux méconnus», publié aux Éditions Favre. Le Genevois a photographié chaque site et ainsi accumulé beaucoup de matériel. «Je me suis dit qu’il était temps de classer tout ça et de le partager», explique-t-il. Entre l’ossuaire de Loèche (VS), le funiculaire de Stoos (SZ) ou la cascade de Foroglio (TI), l’auteur a privilégié la diversité.