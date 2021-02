Tennis – Open d’Australie – Parcours semé d’embûches pour Stan Wawrinka Le Vaudois devrait connaître une entrée en lice tranquille lors du premier Grand Chelem de l'année. Mais les choses pourraient rapidement se corser. Florian Paccaud

Stan Wawrinka (ATP 18) affrontera le Portugais Pedro Sousa (ATP 108) au premier tour. AFP

Alors que les 507 personnes mises à l'isolement à cause d'un cas positif à Melbourne ont été testées négatives au coronavirus, le tirage au sort de l'Open d'Australie, prévu jeudi, a eu lieu vendredi. Stan Wawrinka (ATP 18) affrontera le Portugais Pedro Sousa (ATP 108) au premier tour. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent et le Vaudois partira avec les faveurs de la cote. Au deuxième tour, la tête de série No 17 de ce Grand Chelem devrait retrouver Marton Fucsovics (ATP 55). Si le Hongrois l'avait battu à l'Open de Genève en 2018, le Vaudois de 35 ans avait rectifié le tir, remportant leurs trois duels suivants.

Les choses pourraient se compliquer par la suite pour Wawrinka, avec un probable duel contre le Canadien Milos Raonic (ATP 15) au troisième tour, puis un éventuel huitième de finale face à Novak Djokovic, afin d'offrir au public australien un troisième combat épique, après ceux de 2013 et 2014. Henri Laasksonen (ATP 136), se trouve lui dans le bas du tableau. Il défiera l'Italien Salvatore Caruso (ATP 76). En cas de succès, le Schaffhousois devrait retrouver l'Italien Fabio Fognini (ATP 17), tête de série No 16 du tournoi.

Une chose est sûre, la finale de cette édition 2021 ne sera pas la même que celle de l’année dernière: Dominic Thiem (ATP 3) et Djokovic ont été placés dans la même moitié de tableau et pourraient donc se retrouver au stade des demi-finales. Rafael Nadal, si ses problèmes de dos lui permettent de jouer, devrait vivre une première semaine plutôt tranquille, jusqu'aux quarts de finale. Si la logique est respectée, l'Espagnol y rencontrera le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) ou l'Italien Matteo Berrettini (ATP 10). Dans le dernier carré, Nadal devrait théoriquement faire face au Russe Daniil Medvedev (ATP 4).

Teichmann retrouve Gauff

Chez les dames, Belinda Bencic (ATP 12) affrontera l'Américaine Lauren Davis (ATP 75), qu'elle a battue lors de leurs précédentes confrontations, à Indian Wells en 2016 et à Osaka en 2013. La Saint-Galloise de 23 ans pourrait ensuite défier la Tchèque Karolina Pliskova (ATP 6) en huitièmes, qu'elle avait dominée lors des quarts de finale d'Indian Wells en 2019.

Jil Teichmann (ATP 57), retrouvera elle Cory Gauff (ATP 46). Les deux femmes s'étaient déjà affrontées lundi au premier tour du Gippsland Trophy, à Melbourne. La Biennoise de 23 ans s'était inclinée 6-3 6-7 7-6 en 2h47. Mais elle avait fait trembler l'Américaine de 16 ans, révélation de l'année dernière, disputant notamment les huitièmes de finale de l'Open d'Australie et de Wimbledon. En cas de succès, Teichmann se frotterait ensuite à l'Ukrainienne Elina Svitolina (ATP 5).