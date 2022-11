Univers Montessori – Parents et enseignants de l’école fermée montent un plan B Une demande de création d’école privée a été déposée. Les parents ont deux semaines pour scolariser leurs enfants dans le public ou ailleurs. Fabien Lapierre

La crèche d’Univers Montessori avait dû fermer le 18 octobre. L’école privée de Préverenges a subi le même sort cette semaine. CELLA FLORIAN

Il leur aura fallu moins d’une semaine. Restés sur le carreau lundi, suite à la fermeture ordonnée par le Canton de l’école bilingue Univers Montessori à Préverenges, des enseignants et parents d’élèves ont dans l’urgence échafaudé un plan B. Ils tentent de recréer une école sur les ruines de la précédente et pourraient selon nos sources s’installer à Étoy, dans des locaux du fournisseur d’espaces de travail Regus. Contactée, l’enseignante portant le projet indique vouloir s’exprimer plus tard.