Comment les loups attaquent – Parfois, les chiens jouent avec les loups En plaçant des caméras thermiques, du matériel militaire, sur les alpages, le biologiste Jean-Marc Landry a fait des découvertes sur le face-à-face entre les loups et les chiens qui protègent les troupeaux. Jocelyn Rochat

Un loup est venu charogner une agnelle morte au abord du troupeau. Après avoir consommé pendant 45 minutes, il s’en va et s’arrête pour observer le troupeau avant de continuer sa route. IPRA - FJML

Les observations nocturnes des troupeaux sur les alpages avec des caméras thermiques ont révélé des images stupéfiantes, même pour des biologistes expérimentés. En filmant des interactions entre troupeaux, loups et chiens de protection avec du matériel militaire, le biologiste suisse et spécialiste du loup Jean-Marc Landry et son équipe ont vu des chiens et des loups jouer ensemble ou se partager des carcasses. Et même des moutons qui alertent leurs chiens de garde profondément endormis quand les prédateurs approchent.

«La technologie infrarouge nous a permis d’accéder au monde de la nuit, et nous avons découvert des scènes incroyables.» Jean-Marc Landry, biologiste