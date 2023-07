Camps de prisonniers djihadistes en Syrie – Paris annonce le rapatriement de 10 femmes et 25 enfants Le ministère français des Affaires étrangères a procédé mardi au rapatriement de 10 femmes et 25 enfants détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie.

Le camp d’al-Hol, géré par les Kurdes, abrite des parents de combattants présumés du groupe État islamique (EI) dans le nord-est de la Syrie. AFP

«Les mineurs sont remis aux services chargés de l’aide sociale à l’enfance» et vont faire l’objet d’un suivi médico-social tandis que «les adultes sont remises aux autorités judiciaires compétentes», précise le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Ces Françaises s’étaient rendues volontairement dans les territoires contrôlés par les groupes djihadistes en zone irako-syrienne. Puis, elles avaient été capturées au moment de la chute de l’Organisation de l’État islamique en 2019. Tout adulte qui a rejoint la zone irako-syrienne et qui y est resté fait l’objet d’une procédure judiciaire.

Quatrième opération du genre en un an

À l’été 2022, la France a mis fin à la politique du «cas par cas», qui lui a valu d’être condamnée par des instances internationales et blâmées par des organismes consultatifs français.

C’est la quatrième opération du genre en un an, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. Au total, 16 femmes et 35 enfants avaient ainsi été ramenés en France lors d’une première opération collective, suivi en octobre de 15 femmes et 40 enfants.

En janvier, le ministère des Affaires étrangères avait annoncé le rapatriement de 15 femmes et 32 enfants, quelques jours après la condamnation de la France par le Comité contre la torture de l’ONU.

Mardi, «la France a remercié l’administration locale du nord-est de la Syrie pour sa coopération, qui a rendu possible cette opération».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.