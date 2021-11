Les pêcheurs de la discorde – Paris et Londres toujours en conflit pour quelques bateaux La France et le Royaume-Uni n’ont pas réussi à s’entendre sur l’attribution de licences aux pêcheurs français. Mais Paris repousse de nouveau l’application de mesures de rétorsion. Tristan de Bourbon, Londres

Comme ce pêcheur de Granville, en Normandie, quelques dizaines de petits bateaux français se sont vu refuser le droit de pêcher dans les eaux britanniques. Un contentieux qui dégénère en bras de fer entre Paris et Londres. KEYSTONE

La situation demeure extrêmement tendue entre le Royaume-Uni et la France. La réunion, jeudi à Paris, entre le ministre britannique chargé du Brexit, David Frost, et le secrétaire d’État aux Affaires européennes, Clément Beaune, n’a pas permis la moindre avancée. Les deux hommes devaient tenter de régler le différend sur l’attribution de licences de pêche dans la zone des 6 à 12 miles autour des côtes du Royaume-Uni, de Jersey et de Guernesey.

«Tant qu’il y a une discussion constructive, nous donnons de l’espace au dialogue.» Clément Beaune, secrétaire d’État français aux Affaires européennes

«Le Royaume-Uni s’est engagé à regarder de nouveaux critères (pour attribuer des licences aux pêcheurs français), a expliqué Clément Beaune à son issue. Nous ferons le point en début de semaine avec David Frost. Nous pourrons alors juger si l’esprit de dialogue est réel ou s’il est bloqué. Tant qu’il y a une discussion constructive, nous donnons de l’espace au dialogue.»