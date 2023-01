Réédition – Parler de la guerre… et dire n’importe quoi. Un brûlot réédité Les Éditions Agone republient «Témoins» de Jean Norton Cru. En 1929, l’auteur passe en revue les ouvrages parus sur la Grande Guerre. Des célébrités reçoivent une volée de bois vert. Marc Bretton

Plaque de verre stéréoscopique: une tranchée devant Verdun, collection particulière. TDG

La guerre a l’avantage sur la mort qu’on en revient parfois. Mais qu’en dire après? À qui et comment? Autant d’interrogations familières aux livres de rescapés de camps de concentration, mais qui se posent en ces termes, depuis plus longtemps, probablement depuis que se conjuguent catastrophes de masse, société alphabétisée et système d’édition développé.