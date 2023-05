La Fête du slip change de marque – «Parler d’émotions a quelque chose de subversif» L’ex Fête du Slip se dédie aux «affects, genres et sexualités» – c’est son nouveau nom – et place l’amour au cœur de sa 11e édition. C’en est fini de ses ambitions festives? Lea Gloor

Valentina d'Avenia, directrice du Festival FdS (fête du slip), au théâtre de l'Arsenic. «Changer de nom, c’est s’autoriser à être mouvant.» 24heures/Odile Meylan

Qui dit cul dit aussi cœur. Et ça, le Festival artistique des affects, des genres et des sexualités compte bien le démontrer du 18 au 21 mai. La manifestation, connue loin à la ronde sous l’ancien nom de Fête du slip (FdS), a choisi de placer les émotions au centre de sa 11e édition. Projections, concerts et performances, mais aussi ateliers et marché de créatrices et de créateurs se mêleront dans divers lieux de la capitale cantonale (lire ci-dessous). Avec 83 artistes en provenance d’une vingtaine de pays, la FdS revendique également une dimension internationale. La manifestation qui a osé mettre un coup de projecteur avant tout le monde sur les marges et les minorités est-elle en train de s’assagir? Interview avec sa directrice, Valentina D’Avenia.