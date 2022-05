La lutte militante prend un tournant avec le mouvement Renovate Switzerland. Ces activistes climatiques ont fait le choix aujourd’hui de concentrer leur propos sur un seul des aspects de notre goinfrerie énergétique: le chauffage des maisons.

La rénovation d’un million de bâtiments en Suisse doit avoir lieu, nous disent-ils, pour tarir la deuxième source d’émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Le message renvoie à celui que maints spécialistes ont déjà lancé, bien avant les blocages d’autoroutes et autres mains collées sur le bitume.

«Frapper les consciences collectives et individuelles, en vue d’accélérer la lutte pour le climat.»

Or, on sait les nombreux obstacles qui se dressent. Sans même mentionner les questions financières évidentes, la protection du patrimoine immobilier, les complexités administratives et d’aménagement du territoire, ou encore le manque structurel de main-d’œuvre et de matériaux laissent entrevoir un combat dont on n’a pas fini de mesurer l’ampleur.

Dans ce contexte incertain, le message de Renovate Switzerland, a le mérite de sonner rond. Demander une action concrète de la part des propriétaires et des autorités, c’est parler directement à qui peut agir ici et maintenant. C’est aussi plus réaliste que de prôner la fin du capitalisme et de la spirale dépensière, sans considérer l’immense inertie de notre système économique.

Ce militantisme qui a maturé est bienvenu. Et s’il dérange, il ne faut pas lui en vouloir: il a pour vocation de frapper les consciences collectives et individuelles, en vue d’accélérer la lutte pour le climat. Une dynamique qui se justifie au regard du ton de plus en plus grave des avertissements des scientifiques du GIEC. Le réflexe de déni qui nous vient naturellement face aux terribles prédictions d’un monde bientôt inhabitable doit pouvoir se prolonger dans une réflexion constructive.

