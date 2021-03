Élections communales – Parmi les grands partis, seuls les Verts s’estiment vraiment heureux La répartition des sièges dans les Conseils communaux urbains confirme l’importance de la vague Verte. Les sièges écologistes font un bond de deux tiers dans les plus grandes villes. Jérôme Cachin , Mathieu Signorell

Les océanographes de la politique vaudoise ont plusieurs méthodes pour mesurer la vague verte. Aujourd’hui, c’est l’addition des sièges de conseillers communaux dans les quinze villes vaudoises les plus peuplées qui nous servira d’instrument. L’élection au système proportionnel en vigueur pour les parlements communaux donne une image plus nette des courants politiques que celle au système majoritaire des Exécutifs. Mais attention: l’écart démographique fait qu’un siège à Payerne ne pèse pas aussi lourd qu’à Lausanne.

Ces quinze villes de plus de 10’000 habitants sont toutes draguées par les quatre grands partis: le PS, les Verts, le PLR et l’UDC. Ensemble, elles totalisent 376’000 habitants (46% de la population vaudoise). Un premier constat: le parti écologiste dépasse le Parti socialiste dans six de ces parlements communaux. Le symbole est fort, alors que les Verts ont l’ambition de ne plus se laisser dominer par le parti à la rose.