Partager un entraîneur, un casse-tête pour progresser

En tennis, choisir la bonne structure d’entraînement peut parfois tourner à la galère! Pourtant, en observant les meilleures joueuses mondiales, tout paraît simple. Elles sont entourées par des entraîneurs de jeu ou physiques, des physiothérapeutes ou des managers. Des petits soins qui ont un coût situé entre 300 000 et 400 000 francs par saison, mais qui sont nécessaires: «Au plus haut niveau, les petits détails comptent. Bénéficier d’une planification individuelle permet d’être le centre d’attention», explique Erfan Djahangiri, coach de Timea Bacsinszky. Un avantage qui n’est pas donné à toutes.

Derrière les «privilégiées», les filles classées au-delà de la 100e place mondiale affrontent un quotidien bien plus rude. C’est notamment le cas pour les Suissesses Conny Perrin, Tess Sugnaux ou Ylena In-Albon, qui porteront dès ce mardi les couleurs du TC Nyon à l’occasion des interclubs de LNA. Faute de moyens financiers suffisants, elles ne peuvent s’offrir une structure individuelle. Alors pour continuer à progresser, elles ont opté pour une solution moins onéreuse: partager un entraîneur. Un choix qui, toutes dépenses comprises, nécessite tout de même un budget annuel de 60 000 francs par an.

Recherche de l’efficacité

Dans la mesure du possible, les joueuses s’entraînent et voyagent ensemble. «Chaque jour, j’effectue les trajets entre Villars-Bramard (VD) et Genève», explique Tess Sugnaux. Un va-et-vient qui dure depuis deux ans. Ses entraînements, elle les partage avec la Genevoise Naïma Karamoko, 34e joueuse suisse. «Financièrement, c’est compliqué d’engager un coach à 100%, explique la Vaudoise. En tournoi à l’étranger, je pars seule le plus souvent. Parfois mon ami m’accompagne. Ou Naïma, si l’on joue au même endroit.» Une recherche de l’efficacité en limitant les coûts qui ressemble à ce que vit Conny Perrin avec Ylena In-Albon. «Nous restons quand même indépendantes en disputant chacune nos tournois. En revanche, quand nos déplacements se combinent, nous en profitons», précise la Neuchâteloise Conny Perrin.

«En tant qu’entraîneur, il n’est pas possible de se dédoubler pour suivre plusieurs joueuses à l’étranger. Il est donc impératif de concevoir des plannings de tournois les plus similaires possible», explique Erfan Djahangiri, actuel coach personnel de Timea Bacsinszky, mais qui, dans le passé, s’est occupé de plusieurs joueuses simultanément. Mais ce n’est pas toujours envisageable. Car les athlètes ont des envies et des besoins différents en fonction de leur classement. Si l’une préfère la terre battue alors que sa partenaire se sent plus à l’aise sur le dur, leurs chemins vont se séparer. Raison pour laquelle Sonny Kayombo, le mentor de Tess Sugnaux et Naïma Karamoko, estime qu’il faut tenir compte en amont de trois composantes primordiales: «L’adaptation du coach, l’autonomie des personnes et la compatibilité des joueuses.»

Mais il n’y a pas que des éléments logistiques à prendre en compte. D’autres pièges rôdent, comme le relève Erfan Djahangiri: «Attention, cette relation est à risque!» Dans un monde sans pitié, la jalousie et le sentiment d’infériorité peuvent créer des tensions. Une solution pour les éviter? «L’équité et l’impartialité pour que les deux joueuses soient traitées de manière similaire.» Et Sonny Kayombo d’expliquer par l’exemple: «Lorsque Tess et Naïma s’entraînent ensemble, si l’une a besoin de travailler quelque chose en particulier, je me dois de trouver des exercices spécifiques qui permettent de satisfaire les deux parties.» Traduit par un coach mental, cela donne: «Le plus important est de définir le cadre et les règles de fonctionnement dès l’entame de la collaboration, conseille Nicolas von Burg, plus de vingt ans d’expérience. L’idéal est d’établir une charte» de fonctionnement.

Poser le cadre

Erfan Djahangiri a vécu cette situation lorsqu’il entraînait conjointement Timea Bacsinszky et l’Italienne Tathiana Garbin. Il se souvient de quelques anecdotes de l’époque: «Malgré une bonne entente, elles ne jouaient jamais ensemble avant le début d’un tournoi, en prévention d’un éventuel affrontement. Et au début de notre collaboration, j’avais dit à Tathiana Garbin: si tu affrontes Timea, je serai dans son box.» Le cadre était posé, les deux compétitrices savaient à quoi s’attendre.

Les compromis qui permettent un partage d’entraîneur sont bien réels. Pour quels bénéfices? «Principalement l’économie financière, explique Nicolas von Burg. Mais cette proximité permet également de se nourrir de sa partenaire pour progresser.» Dans un sport individuel comme le tennis, les points d’accroche sont un avantage indéniable. C’est l’aspect mis en avant par Conny Perrin: «Côtoyer et m’entraîner avec ma partenaire, Ylena In-Albon, m’oblige à dépasser mes limites.»

Interclubs

Du 30 juillet au 6 août, Conny Perrin, Tess Sugnaux et Ylena In-Albon vont défendre les couleurs du TC Nyon lors des Interclubs de LNA. Objectif: se qualifier pour la phase finale, qui aura lieu le week-end du 10 et 11 août au TC Seeblick à Zurich et, pourquoi pas, y décrocher le titre