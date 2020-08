Dénoncer les revues «prédatrices» – Parti de Lausanne, un canular absurde fait le tour du monde Un doctorant de l’UNIL a trouvé le moyen de démontrer le manque de rigueur de certaines revues scientifiques: y publier un article hallucinant. Emmanuel Borloz

Pas besoin d’aller plus loin que le titre, qui prône la chloroquine contre les accidents de trottinette, pour comprendre qu’on a affaire à une blague. Et pourtant… DR

Plus c’est gros, plus ça passe. On ne saurait trouver de meilleure expression pour qualifier le buzz de la semaine. On le doit à Mathieu Rebeaud, doctorant en biochimie à l’UNIL, lui-même surpris par la tournure des choses: en moins de trois jours, sa «blague» a fait le tour du monde, citée jusqu’au Brésil. Il faut dire que l’histoire est piquante. Pour dénoncer le manque de rigueur des revues scientifiques dites «prédatrices», en réalité plus intéressées par le tiroir-caisse que par la véracité des informations qu’elles publient, le chercheur n’y est pas allé de main morte.