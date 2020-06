Dans votre enfance de jeune garçon tessinois, saviez-vous que l’ONU existait? Que représentait-elle pour vous?

Votre question me rappelle un souvenir. J’avais 19 ans, je faisais l’école de recrues en Valais, et un week-end, on a eu envie de rester en Suisse romande et de visiter Genève. On s’est retrouvés au Palais des Nations avec une guide d’origine allemande. Elle nous a expliqué le nombre de pays membres, en disant que trois n’en faisaient pas partie: le Vatican, une île du Pacifique et la Suisse. Ça nous avait mis mal à l’aise d’être un pays aussi exotique. Mais la guide nous a dit: «Vous savez, si le peuple dans mon pays avait voté, il aurait dit non.» Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de cela: nous sommes le seul pays dont la population a accepté d’adhérer à l’ONU en votation populaire.