Partie du corps sous-estimée – La langue est un véritable multitalent L’être humain ne peut pas savourer sans elle. Pour les serpents, c’est un détecteur d’odeur et pour les colibris une paille pour boire. Barbara Reye

Celui qui est percuté par la langue agile du caméléon reste collé et est entraîné au fond de sa gorge. Photo: Paul Souders (Getty Images)

En fait, presque personne ne parle d’elle, bien que sans elle, nous ne pourrions pas prononcer de mots de manière compréhensible. La langue est probablement l’un des organes les plus sous-estimés. Sans elle, nous n’aurions aucun goût, nous ne pourrions pas mâcher, aspirer et avaler correctement, nous ne pourrions pas sentir à temps les choses dures et indigestes dans la bouche, comme les arêtes de poisson ou les petits cailloux, et nous ne remarquerions peut-être pas aussi rapidement les agents pathogènes.

La langue ne joue pas seulement un rôle central pour notre vie quotidienne, mais aussi pour notre humanité. Comme l’a récemment rapporté le magazine américain Science, les premiers vertébrés ont eu besoin d’une langue sur la terre ferme pour y explorer et tester la diversité de nouveaux aliments. C’est ce qui a conduit à l’apparition de formes de langues spécifiques — qui vont bien au-delà du goût — dans le règne animal au cours de l’évolution.

«La langue peut prendre toutes sortes de formes sans changer de volume.»

Par exemple, certains amphibiens utilisent leur longue langue collante comme une arme pour attraper les insectes. Les serpents utilisent les pointes fendues de la langue comme détecteur d’odeurs, en prélevant en permanence des substances odorantes sur les côtés droit et gauche du palais, ce qui leur permet de se faire une idée globale de leur environnement. Les colibris utilisent la langue comme une sorte de paille pour siroter le nectar des fleurs. Les chauves-souris claquent et cliquent avec leur langue pour s’orienter. Et les girafes utilisent leur langue, qui peut mesurer jusqu’à 50 centimètres de long, pour se nettoyer le visage de temps en temps, en plus de saisir les feuilles des acacias épineux.

Avec leur langue, les vaches attrapent des touffes d’herbe et les arrachent. Photo: Getty Images, iStockphoto

Les poissons, eux, n’ont pas besoin de langue pour avaler leur nourriture. Ils ouvrent leur bouche en une fraction de seconde, dilatent leur gorge et pompent de l’eau à travers leurs fentes branchiales pour créer une aspiration qui leur permet ensuite d’ingérer de la nourriture. Mais au moment où les animaux sortent la tête de l’eau, cela ne fonctionne plus. Une théorie suggère que les premiers vertébrés terrestres sont probablement retournés dans la mer pendant des millions d’années pour y dévorer les proies qu’ils avaient attrapées sur la terre ferme.

«Par rapport à la taille du corps, la langue du caméléon est deux fois plus longue que l’animal lui-même.»

«Pourtant, il y avait déjà des prémices de langue chez les poissons», explique le biologiste de l’évolution Daniel Schwarz du Musée d’histoire naturelle de Stuttgart en Allemagne, qui étudie entre autres le développement de la langue. Avec ses collègues, il a découvert qu’avant de se transformer complètement en animal adulte, les tritons possèdent un organe en forme de langue qui a plus de liberté de mouvement et qui pousse la nourriture contre les dents pointues en forme d’aiguille situées dans le palais. Il est possible que des organes similaires dans leur forme et leur fonction aient été les modèles précurseurs des langues actuelles, lorsque la plupart des vertébrés vivaient encore en grande partie dans l’eau à l’époque préhistorique. De nombreux scientifiques pensent qu’à cette époque, ces animaux ont commencé à devenir de plus en plus «amphibies», passant progressivement plus de temps en dehors de l’eau, jusqu’à ce qu’ils deviennent finalement des habitants de la terre ferme.

La langue la plus longue du monde est celle de l’une des créatures les plus colorées du monde: le caméléon. Par rapport à la taille du corps, elle est deux fois plus longue que l’animal lui-même. En moins d’un dixième de seconde, elle s’élance comme un élastique en direction de la proie et revient en arrière pour attraper un insecte.

En haletant avec la langue bien tirée, le chien se rafraîchit. Photo: Getty Images

Mais chez les mammifères, la langue montre toute sa polyvalence. Elle est composée d’un réseau complexe de fibres musculaires qui se déplacent sans os, tendons ou articulations. Chez la plupart des espèces, elle est principalement responsable de la saisie de nourriture. Mais chez les chiens, elle aide aussi, par exemple, à réguler la chaleur: lorsqu’il fait chaud, les chiens tirent la langue et halètent pour se rafraîchir grâce à la salive qui s’évapore.

Pour l’homme, la langue est un outil multifonctionnel important. Il est étonnant de voir tout ce que nous faisons avec la langue: manger, parler, embrasser, explique Jessica Mark Welch de l’Institut Forsyth dans «Science». Ce corps musculaire recouvert d’une muqueuse est en effet un véritable talent polyvalent, sans lequel l’humanité n’aurait peut-être pas évolué aussi loin en raison des énormes capacités de communication qu’il offre.

Son anatomie est extrêmement complexe: quatre paires de muscles ancrent la langue dans la tête et le cou pour qu’elle puisse se déplacer dans toutes les directions possibles, comme en haut et en bas, à droite et à gauche. Les quatre autres muscles du corps de la langue assurent une flexibilité presque illimitée, grâce à laquelle la langue s’allonge et se raccourcit, s’aplatit et se bombe. Elle peut prendre toutes sortes de formes sans changer de volume. «Comme un ballon de baudruche rempli d’eau que l’on presse d’un côté, il se gonfle d’un autre côté», explique Daniel Schwarz.

Lors du lancer, le joueur de football américain Patrick Mahomes utilise sa langue pour augmenter sa concentration et sa coordination. Photo: Larry W. Smith (EPA)

Mais ce n’est pas tout: nous utilisons aussi souvent la langue de manière inconsciente pour nous concentrer ou pour coordonner les mouvements des mains de manière plus ciblée. Cela est bien visible chez certains sportifs comme la star américaine du Super Bowl, Patrick Mahomes. Pour pouvoir lancer plus précisément, il a depuis longtemps pris l’habitude d’utiliser sa langue.

Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la signification symbolique d’un tel geste, surtout si l’on sort ostensiblement cet organe très sensible, mobile et polyvalent dans son intégralité. Par exemple, pour les petits enfants qui ne veulent absolument pas manger quelque chose. Mais aussi lorsque quelqu’un cherche à être particulièrement insolent ou malveillant pour énerver ou insulter une autre personne. Depuis toujours, on tire la langue en guise de provocation.

