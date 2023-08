Festival des arts vivants à Nyon – Partie d’une page blanche, la Dream Teen incarne l’esprit du far° Pour cette 39e édition qui débute mercredi, le festival introduit plusieurs nouveautés invitant le public à vivre des expériences sensorielles «autrement». Yves Merz

La Dream Teen a fabriqué son spectacle de A à Z, y compris le décor, qui comprend notamment une caravane et une toile multicolore que les jeunes ont tissée avec l’aide de l’artiste plasticienne Ursina Ramondetto et de l’équipe du Labo de la Citoyenneté/Reliefs. PATRICK MARTIN

Le faro de Nyon est plus qu’un festival où les gens viennent assister à un spectacle passivement. C’est une fabrique des arts vivants qui multiplie les modes de production et n’hésite pas à sortir du cadre, à expérimenter de nouvelles formes de création en impliquant de plus en plus la population du territoire sur lequel elle interagit. Sa directrice, Anne-Christine Liske, présente une programmation 2023 (lire encadré) audacieuse, avec de nouvelles propositions – souvent gratuites – en plein air, qui investissent des sites inédits.

«Effervescences, le titre de cette 39e édition, renvoie à des images d’agitations vives, de courte durée, parfois festives, à des transformations qui font écho à notre monde actuel, aux défis à relever, explique la directrice. Le festival cherche à explorer différentes formes d’expression, tantôt profondes et engagées, tantôt humoristiques et légères, permettant d’exprimer et de faire l’expérience de ces réalités en transition. Utiliser les espaces publics est une caractéristique du faro. Nous cherchons à y développer des pratiques participatives, conviviales et accessibles, qui donnent envie à chaque personne de venir.»

Le faro a ouvert plusieurs chantiers pour remplir ces objectifs. L’aménagement de la Cour des Marchandises, espace central du festival, a notamment été amélioré. Elle accueillera pour la première fois quatre concerts gratuits sous les étoiles. Et tout près, juste derrière, dans une autre cour servant habituellement de parking, vous trouverez la Dream Teen, une équipe de jeunes gens de la région de Nyon, d’horizons très divers, qui a créé un spectacle à partir d’une page blanche.

Toute personne intéressée, âgée entre 14 et 20 ans, peut participer. Pas besoin d’appartenir au milieu artistique. Nathalie Garbely, qui assure l’encadrement pour le faro, raconte comment ça se passe: «Les premiers rendez-vous ont eu lieu en novembre dernier, pour apprendre à se connaître et partager ses idées. On offre un champ des possibles où chaque jeune peut exprimer ses envies, de chanter, de jouer, de danser, de décorer… On part de rien. Tout se construit pas à pas, collectivement, par des échanges spontanés.»

Keiran, étudiant à l’École de commerce, apprécie la bienveillance et l’ouverture au sein du groupe: «Le but, c’est d’essayer de faire vivre chaque idée. Pour que tous soient fiers du résultat, il faut qu’aucune idée ne soit rejetée, que ça plaise à tout le monde.» Parmi les idées émises, celles de jouer avec l’absurde. Et comme il s’agit d’une suite au premier spectacle, il a été décidé que cette saison 2 s’intitulerait Série Dicule.

La Dream Teen a aussi bénéficié d’enseignements d’intervenants externes. Avec Ursina Ramondetto (artiste plasticienne) et l’équipe du Labo de la Citoyenneté/Reliefs, elle a tissé une toile géante. Et la Cie Pieds Perchés (cirque d’origine nyonnaise qui propose une promenade aérienne à travers les rues de la ville) a donné quelques cours d’acrobaties circassiennes.

Pour ce qui est du décor, il a fallu tenir compte du site, de ses murs gris, et de bâtiments à l’abandon. Tout le monde s’est mis d’accord pour réutiliser la caravane qui avait servi de lieu scénique l’an dernier. Mais comme elle a pourri et a été vandalisée durant l’hiver, elle aura un rôle différent, peut-être résilient. Surprise.

La Dream Teen en plein montage de l’espace scénique pour le moins original. PATRICK MARTIN/24 HEURES

À quoi doit s’attendre le public? «Davantage à une performance qu’à une pièce de théâtre, répond Nathalie Garbely. Il s’agit d’un parcours ponctué de moments drôles, de séquences chorégraphiées et circassiennes qui réunit un chef de gare, des mains malicieuses, un graffeur, une chanteuse ou encore un buisson.» Bref, un pur produit de la Fabrique des arts vivants.

