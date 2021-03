Six conseils pour réussir à décoller – Partir à Pâques, mission impossible? Pays soumis à une quarantaine, vols réduits, tests PCR obligatoires et chers, changer d’air pour les vacances relève du parcours du combattant. Quelques trucs et astuces pour y arriver quand même. Thérèse Courvoisier

Certains sont prêts à tout pour fouler le sable chaud, par exemple au Mexique. AFP

Désormais, quand on pousse la porte d’une agence de voyages, on est tiraillé entre l’exaltation de la promesse d’un bénéfique changement d’air et le doute: est-ce bien raisonnable de partir quand voyager, en plus de n’être pas recommandé, est devenu si compliqué?

«Les gens sont partagés entre leur besoin avoué de voyager et un réel sentiment de culpabilité», confirme Emmanuelle Charlet, agente de voyages à Orbe. Ils hésitent beaucoup et ont souvent tendance à réserver à la dernière minute, quand ils réservent… Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que beaucoup renoncent.»