Canton de Vaud – Partout dans le canton, les résultats des élections

Quinze communes du canton de Vaud renouvellent dimanche une partie de leurs exécutifs.

Belmont : À Belmont-sur-Lausanne, trois candidats se sont disputés ce dimanche le siège du syndicat démissionnaire Gustave Muheim, après 28 ans à la tête de l’exécutif. Jean-Claude Favre s’est imposé au premier tour avec 529 voix, face à Caroline Aubert (259 voix) et Didier Bérard (158).

Corsier-sur-Vevey : Cette commune de la Riviera a remplacé ce dimanche son syndic, Franz Brun, qui a démissionné après 14 ans au pouvoir. Deux candidats au profil très différent étaient en lice : Séverine Mahrer, jeune Verte enseignante, et Hervé Linigier, 60 ans et entrepreneur dans le secteur du bâtiment et de la peinture. Ce dernier l’a emporté avec 485 voix contre 382 voix.

Eclépens : Dans le Gros-de-Vaud, les urnes ont désigné Daniel Gachet, agriculteur et maraîcher, à la Municipalité d’Eclépens. Il l’a emporté de justesse au premier tour (156 voix), face à son rival Aymar Soares (126 voix), retraité.

Champtauroz : Dans le Nord-vaudois, la commune de Champtauroz s'est massivement mobilisée dans les urnes avec un taux de participation atteignant les 70,6%. Chantal Calpini-Moret fait son entrée à la Municipalité, face à Nadia Chevalley.