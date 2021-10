Saison 2021 des Prix Nobel - Pas assez de femmes primées? «Nous ne ferons pas de quotas»

Le secrétaire général de l’Académie suédoise des Sciences, qui décerne les prix de physique, chimie et économie, a réagi au manque de femmes parmi les lauréats. Interview.

Göran Hansson, le secrétaire général de l’Académie suédoise des Sciences décerne les prix de physique, chimie et économie.

Il est «triste» qu’une seule femme ait remporté un Prix Nobel cette année et aucune en sciences, mais les comités chargés de décerner les prix se refusent à introduire des quotas de genre, a déclaré à l’AFP lundi Göran Hansson, le secrétaire général de l’Académie suédoise des Sciences qui décerne les prix de physique, chimie et économie.

Il n’y a eu qu’une seule femme lauréate du Nobel cette année (la journaliste philippine Maria Ressa, colauréate du Prix Nobel de la paix). Est-ce qu’il y a un problème à nobéliser des femmes?

Il est triste qu’il y ait si peu de femmes lauréates d’un Nobel (59 prix féminins depuis 1901, soit 6,2% des lauréats individuels, ndr). Et cela reflète les conditions injustes de la société, particulièrement dans le passé mais encore aujourd’hui. Il reste tant à faire.

Nous avons décidé que nous ne ferions pas de quotas de genre ou d’ethnicité. Nous voulons que chaque lauréat soit reçu pour avoir réalisé la découverte la plus importante, et pas pour le genre ou l’ethnicité, et c’est conforme avec l’esprit du dernier testament d’Alfred Nobel.