Portrait de Marion Muller-Colard – Pas besoin d’être à la mode quand on parle de christianisme La théologienne a pris les rênes de la maison d’édition protestante Labor et Fides. Lucas Vuilleumier

Genève, 22 novembre 2022, Marion Muller-Colard, directrice des Éditions Labor et Fides. ©Florian Cella/24 heures CELLA FLORIAN/VQH

«On en aura toujours besoin, de cette histoire de Bible», lâche-t-elle devant ses raviolis et deux mandarines. Attablée dans l’ancienne librairie des éditions genevoises Labor et Fides, dont les baies vitrées donnent sur le Palais de l’Athénée, Marion Muller-Colard s’excuse de ne pas avoir eu le temps de manger. Quelques coups de fourchette et déjà elle met sa gamelle de côté.