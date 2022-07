Le coup de fourchette – Pas besoin d’être crawleur pour apprécier la piscine d’Orbe Le restaurant de la piscine fait de bons petits plats maison et locaux pour les gastronomes, qu’ils soient ou non en maillot de bain. La rédaction

Bryan Lauper tient aussi Le Petit Corbeau à Chavornay et gère le restaurant estival de la piscine d’Orbe depuis quatre ans. 24HEURES

On va rarement piquer une tête à la piscine municipale en imaginant possible d’y faire une pause gourmande à midi. Mais à Orbe, c’est faisable. Pour la quatrième année, le restaurant est tenu par Bryan Lauper, le patron du Petit Corbeau, à Chavornay (13/20 au Gault&Millau). C’est lui, cuisinier épicurien, qui compose la carte. Sa volonté: proposer des plats simples et goûteux mettant en valeur le travail de producteurs et artisans locaux, tout en restant dans des gammes de prix correspondants aux attentes d’une clientèle de piscine. Tout un challenge!