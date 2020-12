Covid-19 – Pas d’aide nationale pour les loyers commerciaux Le parlement fédéral a refusé un projet de loi qui devait soulager les commerçants en difficulté de 60% de leur loyer. Fabrice Breithaupt

Dans le canton de Genève, l’accord Vesta III prévoit des dispenses ou des réductions de loyer pour les commerçants en difficulté, d’entente avec leur bailleur. LAURENT GUIRAUD

Le parlement fédéral a refusé cette semaine un projet de loi qui prévoyait que les commerçants et artisans en situation délicate ne paient que 40% de leur loyer pendant la durée de fermeture de leur établissement à cause des mesures de lutte contre le Covid-19 décrétées en mars par les autorités fédérales, les bailleurs supportant le reste, soit 60%. Le Conseil des États a enterré le texte ce mercredi, deux jours après que le Conseil national l’a rejeté. Précisons que la mesure ne valait que pour les loyers dont le montant est inférieur à 20’000 francs par mois. Elle devait s’appliquer dans les cas où aucune solution n’a pu être trouvée par les locataires et les bailleurs concernés.

«Sacrifier petits commerçants et artisans»

Pour l’Association suisse des locataires (Asloca), qui soutenait ce projet de loi avec les partis de gauche et du centre, la déception est forte. «Je suis profondément déçu que le parlement fédéral n’ait pas assuré son rôle dans la problématique des locataires commerciaux qui sont en difficulté après avoir dû stopper leur activité suite aux mesures sanitaires décidées par le Conseil fédéral», réagit le Genevois Carlo Sommaruga, président de l’Asloca Suisse et conseiller aux États socialiste. Pour le député, les arguments des opposants au projet de loi étaient faux: «Le texte ne violait pas la Constitution fédérale. Il n’était pas contraire à la liberté économique. Et il ne portait à la liberté de la propriété qu’une atteinte acceptable vu l’intérêt public en jeu.»

Il rappelle que, selon les calculs du Conseil fédéral, les pertes locatives liées au projet de loi sont estimées à 1,6% de l’encaissement annuel des bailleurs. Des pertes locatives que «les milieux immobiliers peuvent tout à fait supporter», estime-t-il. Carlo Sommaruga voit dans cet échec «l’activité très intense du lobby immobilier auprès des élus bourgeois». Au final, «les deux Chambres du parlement ont préféré sacrifier les petits commerçants et artisans sur l’autel des intérêts économiques des propriétaires, des sociétés immobilières et des fonds de placement», assène-t-il.

Texte critiqué

À droite et dans les milieux de l’immobilier, qui combattaient ce projet de loi, le sentiment est au contraire au soulagement. Le vaudois Olivier Feller, conseiller national PLR et secrétaire général de la Fédération romande immobilière (FRI), qui défend les droits et intérêts des propriétaires, se dit «content de ce double refus» des Chambres. Le parlementaire regrette toutefois que cette décision ait été prise si tardivement à son sens: «Les tergiversations politiques sur ce projet de loi ont créé de l’incertitude. Cela a pu freiner la recherche de solutions partenariales entre bailleurs, locataires et autorités cantonales, certains bailleurs ou locataires n’ayant peut-être pas voulu conclure d’arrangements car ils étaient dans l’attente de la décision du parlement fédéral.»

Pour l’élu, le texte représentait une «ingérence dans les relations contractuelles privées entre bailleurs et locataires, ingérence que d’ailleurs aucun autre pays européen n’a décidé de faire». Il critique «une solution centralisée et uniforme pour tous les cantons, les bailleurs et les locataires», qui ne tenait pas compte des réalités locales et individuelles: «Un petit propriétaire n’a pas la même assise financière qu’un fonds de pension, pas plus qu’un restaurateur par rapport à une multinationale. On ne peut donc pas imposer une telle loi à tous indistinctement», estime-t-il.