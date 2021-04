Procès en appel – Pas d’allègement de peine pour le rebouteux pédophile Le masseur chablaisien condamné pour des abus sur trois adolescents contestait la mesure thérapeutique institutionnelle. Romaric Haddou

Même s’il évoque une prise de conscience, l’ancien masseur ne sera pas soigné en ambulatoire. Gilles-Emmanuel Fiaux

Le masseur chablaisien reconnu coupable de pédophilie en novembre dernier ne pourra pas bénéficier d’un traitement ambulatoire. L’homme né en 1953 avait accepté la condamnation à 15 mois de prison infligée par le Tribunal de l’Est vaudois mais contestait, en appel, la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par les juges.

Celui qui exerçait comme rebouteux affirmait à l’audience qu’il était désormais conscient de ses actes et désireux de se soigner. La procureure Myriam Bourquin en doutait fortement. Pour cet homme affecté d’un retard mental, la notion d’interdit reste floue. Surtout, il avait déjà bénéficié, en 2020, d’un traitement ambulatoire assorti d’une interdiction d’approcher ses victimes. Or, l’un des adolescents s’était plaint d’avoir à nouveau été «observé et sifflé» par le masseur. Le risque de récidive est toujours jugé élevé.