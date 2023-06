Conflit social à Genève – Pas d’avions vendredi entre 6h et 10h Le conseil d’administration a validé le projet de réforme salariale de la direction. Réunis plus tôt pour voter le préavis, les salariés passent leurs menaces à exécution. Luca Di Stefano DÉVELOPPEMENT SUIT

Les employés de l’aéroport menacent de faire grève. Lieu: aéroport de Genève, parking niveau départs. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La matinée de tensions s’est conclue par un communiqué de presse. Il était peu après 11 heures. «Le conseil d’administration a approuvé à une large majorité le projet de nouvelle politique salariale de Genève Aéroport.» Sur place, seul le président Pierre Bernheim s’arrête pour parler aux médias qui l’attendent. Il évoque «l’agilité» dont doit pouvoir se doter la plateforme à l’avenir, les perspectives «de stagnation» dans l’aviation et lance même: «J’espère qu’on n’ira pas jusqu’à la grève.»

En réalité, il sait que près de 250 employés étaient réunis sur le parking, quelques heures plus tôt. Il sait également que le préavis de grève a été voté à l’unanimité. La grève aura donc bien lieu à l’aéroport ce vendredi, de 6 h à 10 h. Les vacances commencent mal à Cointrin, où 50’000 passagers sont attendus chaque jour.

«Aucun vol vendredi matin»

Jeudi matin, l’équation du problème était simple. En cas de validation du projet de grille salariale présenté par la direction (pour une entrée en fonction le 1er janvier 2024), le mouvement de grève serait enclenché. À présent qu’elle est confirmée, quels effets concrets aura la grève à l’heure des premiers départs en vacances? Dans l’après-midi, l’Aéroport a confirmé sur ses canaux d’information que les pistes seront fermées entre 6h et 10h ce vendredi et que d’importants retards sont é prévoir le reste de la journée.

À ce stade, le Conseil d’État reste en retrait. «Je suis de très près la situation à Genève Aéroport et demeurai attentive à l’évolution de la grève qui a été annoncée, fait savoir Nathalie Fontanet, la magistrate de tutelle. Je rappelle que l’AIG est une entité autonome et qu’il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir dans les décisions qui sont prises par son conseil d’administration. L’AIG m’a assuré tout mettre en œuvre afin de réduire au maximum les nuisances pour les usagers et usagères.»

Après des mois de tractations infructueuses, le rapport de force au sujet des salaires du millier d’employés de Genève Aéroport – ils sont au bénéfice d’un contrat de droit public – est donc appelé à se poursuivre.

Un système qualifié d’arbitraire

Olivier Mabille est le vice-président de la commission consultative du personnel. Employé par l’Aéroport de Genève comme chef de projet en électricité depuis treize ans, il est de ceux qui ont tenté de négocier avec la direction. En vain. «Nous avons toujours cherché le consensus. Mais nos contre-propositions n’ont même pas été débattues.»

C’est que le système de rémunération au sein de l’établissement public autonome est en passe d’être révolutionné. Car la direction a élaboré un projet dans lequel les augmentations liées à l’ancienneté ainsi que les annuités tombent à l’eau à la faveur d’un système basé sur la performance. «Le problème, c’est l’arbitraire. On ne sait pas comment ces primes seront calculées», critique Olivier Mabille.

«En 2023, les prévisions tablent sur 100 millions de bénéfices. Comment peut-on affirmer que la masse salariale est un problème?» Olivier Mabille, vice-président de la commission consultative du personnel

Ainsi, si un collaborateur pouvait obtenir l’équivalent d’un salaire mensuel supplémentaire au bout d’une vingtaine d’années de service, la nouvelle grille stoppera les mécanismes de progression automatiques. «Le personnel n’est pas contre une réforme. Mais pas de cette manière. Par ailleurs, il est absurde d’évaluer certains métiers de l’aéroport à l’aune de la performance», embraie Cécile Baptiste, elle aussi membre de la commission du personnel, en citant, comme exemple, les pompiers ou le personnel chargé de guider les avions sur le tarmac.

250 salaires augmentés

Dans ce bras de fer, la communication joue un rôle essentiel. Ainsi, la direction et le conseil d’administration de Genève Aéroport écrivent en majuscule qu’aucun salaire ne sera baissé. En revanche, la nouvelle politique salariale implique bien «un gel des augmentations pour environ 240 personnes, dont 130, étant aujourd’hui au bénéfice de toutes les prestations possibles, sont déjà bloquées dans le système actuel».

«En raison des augmentations linéaires de 2,5% en moyenne, les personnes engagées récemment l’ont été à des salaires inférieurs à la médiane.» Pierre Bernheim, président du conseil d’administration de Genève Aéroport

La nouvelle grille devrait également permettre à 250 salariés d’obtenir une augmentation, insistent les dirigeants. Pierre Bernheim s’explique: «En raison des augmentations linéaires de 2,5% en moyenne, les personnes engagées récemment l’ont été à des salaires inférieurs à la médiane.» En somme, il s’agirait de rétablir une équité.

Jeudi, les dizaines de salariés descendus sur le parking avaient un chiffre en tête: les 60 millions de bénéfices réalisés en 2022 annoncés en grande pompe par l’Aéroport de Genève quelques jours plus tôt, chassant les stigmates de la pandémie. «En 2023, les prévisions tablent sur 100 millions, fait remarquer Olivier Mabille. Comment peut-on affirmer que la masse salariale est un problème?»

Des banderoles placées sur le parking de Cointrin. La grève pourrait paralyser l’aéroport vendredi matin. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Pierre Bernheim, lui, dit regarder vers un horizon plus lointain «afin de préserver les activités» d’un aéroport mis sous pression «par le réchauffement climatique» ou les communes riveraines fatiguées des nuisances.

Dans l’immédiat, le président ne voit qu’une porte de sortie à la crise qui couve: «Négocier des mesures d’accompagnement.» Mais le personnel paraît déterminé à s’opposer au projet de sa direction dans son ensemble.

Voyageurs dans le flou Afficher plus À l’aube des premiers départs en vacances, 50 000 personnes sont attendues chaque jour à Cointrin. Sans pouvoir prédire l’ampleur des perturbations, la direction suggère aux voyageurs de se renseigner sur ses plateformes (gva.ch ou son application), vendredi matin, et auprès des compagnies aériennes.

Dans tous les cas, les passagers sont appelés à rejoindre l’aéroport plusieurs heures en avance. LDI







Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.