Slalom diplomatique – Pas de boycott des JO pour les élus vaudois, Omicron s’en charge Les édiles de la capitale olympique ne feront pas le déplacement à Pékin. Le Canton ne devrait envoyer que le conseiller d’État Philippe Leuba, avant les Jeux. Renaud Bournoud

Manifestation devant le siège des Nations Unies à Genève, le 4 janvier. Keystone

À trois semaines de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Pékin, la question d’un boycott politique est supplantée par le virulent variant Omicron. Avec le siège du Comité international olympique (CIO) sur leur territoire, le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne sont invités à chaque olympiade. Ils pouvaient difficilement esquiver la question.

Habituellement, la délégation vaudoise est composée des ministres Pascal Broulis et Philippe Leuba, accompagnés d’un ou deux chefs de service, alors que Lausanne est représentée par son syndic et le responsable des sports. Mais cette année, il n’y aura personne, hormis peut-être Philippe Leuba, dont le déplacement est «envisagé» pour présenter un rapport. Les autorités locales assurent que ces défections sont dues à des raisons sanitaires et non politiques.