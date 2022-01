Déchets à Lausanne – Pas de «cadeau fiscal» aux proprios pour changer de poubelles Les conseillers communaux ont refusé mardi soir une remise d’impôts, proposée par le PLR afin d’inciter les propriétaires à acheter de nouveaux containers tout gris. Laurent Antonoff

La Ville a estimé que les actuelles poubelles en couleur nuisaient à l’esthétisme de la commune. À l’avenir, elles seront toutes grises. ©Florian Cella FLORIAN CELLA

Les poubelles en ont fait voir de toutes les couleurs aux conseillers communaux lausannois mardi soir. Pour rappel, la Ville a annoncé vouloir uniformiser ses containers bigarrés et les remplacer, au fur et à mesure, par des poubelles grises. «Un caprice esthétique» et «un gaspillage écologique», a estimé Anouck Saugy (PLR).