Mesures anti-Covid – Pas de changement pour l’école vaudoise Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) estime que les mesures sanitaires et les gestes barrières restent efficaces et n’envisage donc pas la fermeture des lieux de formation. Comm/CBD

Pour l’heure, il n’est pas question de fermer les écoles dans le canton de Vaud. KEYSTONE

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) maintient son engagement pris en novembre 2020 pour que l’année scolaire se déroule de manière aussi normale que possible. Le nombre de cas dans les écoles est monitoré et la vigilance est accrue par rapport à la nouvelle variante du virus.

Pour pallier les manques constatés suite à la fermeture du printemps dernier, des soutiens sous forme de suivis individuels, d’appuis ou encore de cours intensifs se sont maintenant déployés sur le temps scolaire et en dehors. Ces soutiens ont représenté un investissement d’un million de francs pour 2020 et nécessiteront encore des moyens supplémentaires en 2021.

Des masques transparents au primaire

Suite à la généralisation du port du masque pour les professeurs dans les classes, un besoin en masques transparents a rapidement été identifié par le DFJC. La décision d’équiper de masques transparents l’ensemble du corps enseignant de premier cycle a donc été prise.

Ces masques permettent de mieux tisser le lien affectif avec les plus jeunes élèves, élément nécessaire du lien pédagogique. Ils permettent de voir les expressions du visage, mais aussi la forme de la bouche pour la prononciation. Disponibles dans quelques semaines, ces masques permettront de manière plus générale d’améliorer la concentration des jeunes écoliers.

Soutien adapté aux besoins des élèves

Diverses mesures de soutien ont été déployées dans l’ensemble du canton de Vaud. Dans les gymnases, un système d’aides permet aux élèves de bénéficier de cours «particuliers» et les cours d’appui ont été multipliés dans les écoles professionnelles. À l’école obligatoire, les classes peuvent se voir allouer deux enseignants afin de faciliter un appui plus individualisé.

Ces différentes mesures ont représenté en 2020 un investissement de plus d’un million de francs. Pour l’année 2021, des moyens supplémentaire seront nécessaires.

En ce qui concerne les hautes écoles du canton, aucun changement en vue. Ces dernières continuent leur mission dans le respect des mesures sanitaires et, dans la majorité des cas, à distance. Les chiffres, les directives et l’actualité de la situation pour les lieux de formation vaudois sont disponibles sur le site officiel du Canton de Vaud.