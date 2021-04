Culture à Montreux – Pas de clap de fin pour le cinéma Hollywood Déficitaires, les deux salles situées à l’avenue Claude Nobs 90 ont eu chaud. Les élus lui donnent un sursis de deux ans pour convaincre. Xavier Crépon

Les cinémas Hollywood de Montreux obtiennent deux ans de sursis. 24 Heures/Laurent de Senarclens

Au bord du gouffre, le cinéma Hollywood a joué sa survie mercredi au Conseil communal. Fermées depuis de nombreux mois à cause de la pandémie, les salles obscures ont failli le rester définitivement. Avant la séance, plusieurs élus à gauche comme à droite n’y croyaient plus. C’était compter sans un débat émotionnel et un vote à bulletins secrets qui ont fait basculer la votation. Le cinéma est finalement sauvé à quelques voix près.

La tension était digne d’un thriller. Montreux allait-il ou non définitivement abandonner le dernier cinéma qui lui restait? Avec une perte annuelle entre 60’000 fr. et 80’000 fr. depuis plus de dix ans (excepté trois années avec subventions), l’exploitant Cinérive SA ne veut plus porter ce poids à lui seul. Il demandait une aide pour la prise en charge des loyers de ses salles, du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, à savoir un peu plus de 74’000 fr. par année.