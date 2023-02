Tennis – Pas de dernier carré pour Wawrinka à Marseille Impuissant, le Vaudois a été battu par le Français Arthur Fils (6-2 6-3) en quarts de finale du tournoi de Marseille.

Contre Arthur Fils, Wawrinka est passé à côté de son match. AFP

Stan Wawrinka ne disputera pas les demi-finales du tournoi ATP de Marseille. Assuré de revenir dans le top 100 la semaine prochaine, le Vaudois (ATP 105) a échoué au stade des quarts de finale, comme en 2015 et 2016, soit ses meilleurs résultats en six participations sur la Canebière. Wawrinka a subi la loi du Français de 18 ans Arthur Fils, 118e joueur mondial, en deux sets (6-2 6-3) et 1h07 de jeu.

Pas dans son match

Visiblement irrité par une bouteille ayant coulé devant sa chaise juste avant le coup d'envoi, Wawrinka n'a pas débuté la rencontre dans les meilleures dispositions. Sorti de son match, «Stan The Man» a notamment perdu huit points d'affilée dès le deuxième jeu et subi un break dans la foulée. Rarement inquiété sur son service et solide du fond de court, le Français a logiquement fait la course en tête, face à un Wawrinka qui n'a pas caché sa frustration. Expéditif, Fils a liquidé le premier set en 33 minutes (6-2). Breaké d'entrée de deuxième manche, le Vaudois n'a jamais pu entrevoir la possibilité d'un retour. Demi-finaliste à Montpellier en début du mois, Fils a maintenu le cap et conclu le set 6-3, sur le service du Suisse.

Comme la semaine dernière à Rotterdam, Wawrinka échoue aux portes du dernier carré à Marseille. La dernière demi-finale du Vaudois de 37 ans sur le circuit ATP remonte à septembre dernier à Metz, où il avait été contraint d'abandonner après seulement 18 minutes de jeu contre le Kazakh Alexander Bublik, en raison d'une douleur à la cuisse.



BMT

